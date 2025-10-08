È nata Priscilla, figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. L’annuncio su Instagram racconta la loro nuova vita da genitori

Dopo una gestazione seguita con più attenzione della crisi di governo, è finalmente nata Priscilla, figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. Siamo all’8 ottobre e la lieta novella è stata comunicata, ovviamente, via Instagram, mezzo ufficiale per nascite, matrimoni ed errori di comunicazione.

Ora non resta che immaginare il primo scatto di famiglia, tenero e coordinato come piace a loro.

Giulia De Lellis e Tony Effe, è nata Priscilla: la foto e il messaggio su Instagram

Il primo a dare la notizia è stato Tony Effe, con un post che in pochi minuti ha superato centinaia di migliaia di like. In una foto del carosello si vede la manina della piccola Priscilla che stringe il dito del padre. Poche parole ma piene di emozione: “TUTTO”.

Poco dopo è arrivato anche il post di Giulia De Lellis, che ha scelto una foto della piccola col neopapà, scrivendo “La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego…”.

La notizia era infatti attesissima, talmente tanto che Giulia ha dovuto smentire il fatto di aver partorito alcuni giorni fa. Da settimane i fan seguivano ogni dettaglio dell’ultimo periodo di gravidanza dell’influencer, tra baby shower, look premaman firmati e indizi social. Con la nascita di Priscilla, Giulia e Tony si confermano una delle coppie più seguite d’Italia, capaci di trasformare ogni momento della loro vita in un evento condiviso.

Una gravidanza vissuta nel silenzio

La storia che li ha portati fin qui è iniziata lontano dai riflettori. La coppia si era conosciuta al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nell’estate 2024 e solo a settembre aveva ufficializzato la relazione.

A maggio 2025 Giulia De Lellis ha mostrato il pancione in un post annunciando di aspettare un figlio; un mese dopo hanno organizzato un baby shower per pochi intimi. Da allora sono spariti dai social, raccontando pochissimo della gravidanza. Giulia ha spiegato che desideravano da tempo diventare genitori e che Tony avrebbe provato a concepire già dopo pochi mesi insieme, perciò hanno scelto di vivere questi nove mesi in tranquillità.

Priscilla: il significato del nome

Molti si sono chiesti perché chiamarla Priscilla. Giulia ha raccontato di essersi innamorata del nome perché significa “antica” e “venerabile” e richiama la forza delle donne.

Quando Tony le ha proposto questo nome, lei ha confessato di essersene “rinnamorata”.

Per Giulia e Tony, che sognavano da tempo un figlio, il nome non poteva essere scelto a caso: volevano qualcosa che avesse una storia, un significato e una vibrazione speciale. Per Giulia ogni nome porta con sé un’energia, e desiderava che quello della loro bambina avesse un’anima tutta sua.

Giulia de Lellis e Tony Effe stanno insieme?

Il lieto evento non ha però fatto sparire le voci. Durante l’estate alcuni siti avevano parlato di crisi perché i due non si mostravano più insieme. L’esperto di gossip Alessandro Rosica sosteneva addirittura che Tony si fosse presentato al baby shower solo per i fotografi e fumasse a bordo piscina, ipotizzando una relazione costruita a tavolino.

A fine agosto il blogger è tornato alla carica: secondo lui Giulia si sarebbe pentita del rapporto e dopo il parto avrebbe annunciato la separazione. Tutte queste teorie restano gossip non confermati. Per ora.

L’annuncio della nascita e le immagini dal Gemelli mostrano una famiglia unita e per ora non c’è alcun indizio ufficiale di crisi.