La storia si ripete, ancora e ancora: l'ossessione per l'annuncio rubato è ancora in voga, ora più che mai

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Giulia De Lellis ha partorito? Nuovo gossip ma lei smentisce

La gravidanza di un personaggio pubblico non le appartiene. È quello che molti esperti di gossip credono. Lo dimostrano serenamente, occasione dopo occasione, dando il via a una caccia al like deprimente.

Dai loro profili social lanciano indiscrezioni come se fossero verità piovute dal cielo. Al tempo stesso pubblicano annunci, laddove i diretti interessati decidono di restare in silenzio. Una corsa contro il tempo per riuscire a restare rilevanti in un mondo digitale dalle regole fluide. Il risultato? Un’informazione spietata, che deruba i diretti interessati e, alla lunga, allontana il tanto agognato pubblico.

È nata Priscilla, anzi no

Ricordate il caso Alessandra Amoroso? Ecco, non abbiamo appreso nulla da quella vicenda. Una mamma non può decidere di annunciare a proprio modo una nuova nascita. Se si è Vip, si perdono determinate prerogative.

Si salvano solo coloro che decidono di rinchiudersi in un bunker, isolandosi dal resto del mondo. Ma che sistema è questo? Il tutto per una manciata di like. Questo furto di privacy ha travolto nuovamente la coppia composta da Giulia De Lellis e Tony Effe.

Non è di certo la prima volta che accade, considerando come i due si siano già lasciati un paio di volte, promessi in matrimonio a Sanremo e chi sa cos’altro. Nulla di reale, sia chiaro, ma solo gossip mai confermato o smentito. Perché certe cose non meritano risposta.

E allora ecco il grande annuncio ufficioso legato alla piccola Priscilla. Perché i genitori hanno scelto di tacere sulla venuta al mondo? Per un accordo con un giornale, che avrebbe dunque l’esclusiva sulla grande rivelazione. Ecco cosa si vocifera online ma la risposta della coppia non si è fatta attendere.

La smentita ufficiale

Nella storia Instagram pubblicata (come smentita), Giulia De Lellis ha deciso di non citare direttamente la persona che ha lanciato il gossip. Non lo citiamo neanche noi, del resto, criticando soltanto la pratica ormai comune che lui, come altri, continua a perpetrare.

Nella storia Instagram la futura mamma è in ascensore con il proprio compagno. La pancia è ben in evidenza e Tony Effe ci poggia una mano sopra. C’è ancora da attendere e da sottoporsi a dei test, a quanto pare: “Quanti monitoraggi può fare un essere umano in massima? Chiediamo per un’amichetta”.

Ovviamente la macchina del gossip non si ferma qui. Priscilla è nata, si ribadisce, e tutto ciò che viene pubblicato a smentita di tale notizia è stato preregistrato. Qual è la verità? È che non dovrebbe importarci. È un gioco morboso che deumanizza tutti, chi scrive e chi legge.