Alessandra Amoroso è diventata mamma, la prima foto con Penelope

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Alessandra Amoroso

Il 6 settembre 2025 è nata Penelope, la bimba più attesa della musica italiana. Dopo aver calcato i più grandi palchi del paese dentro il pancione della mamma, la prima figlia di Alessandra Amoroso è venuta al mondo, sana e circondata d’amore. A dare l’annuncio è la mamma, con un dolce messaggio e la prima, tenerissima, foto della bimba, che per tutti è già Penny.

Alessandra Amoroso è diventata mamma

Alessandra Amoroso è diventata mamma. È nata la sua prima figlia, Penelope Maria. L’annuncio ufficiale arriva dalla cantante, con un tenero post pubblicato sul suo profilo Instagram. La foto mostra la neomamma nell’atto di dare una dolce carezza alla sua piccola, al chiaro della luna piena che quella notte era alta e luminosa nel cielo. “Quando sei nata c’era una luna bellissima” ricorda lei. E aggiunge: “E anche lei era lì per te”.

Nel carosello spunta anche il papà Valerio Pastore che, visibilmente emozionato, stringe tra le braccia la bimba. “Lascia che ti baci un’altra volta. Non come un addio, ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne quello che vuoi” scrive Amoroso, e chissà che questi versi ispirati da quella che per tutti è già Penny non si trasformino presto in una bellissima canzone.

La cantante dedica un pensiero anche a “a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza”. Ringrazia per “i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto”. Infine, si rivolge alla famiglia e agli amici più cari: “Si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore”.

La nascita di Penelope anticipata sui social

Penelope Maria è nata il 6 settembre, soltanto tre giorni dopo Alessandra Amoroso ha pubblicamente annunciato il suo arrivo. La cantante ha scelto di prendersi qualche giorno per godersi l’emozione della maternità in privato, riposarsi e iniziare a conoscere la sua Penny. Nei giorni scorsi, però, c’è stato chi le ha tolto l’emozione di essere lei stessa ad annunciare la lieta novella.

Indiscrezioni condivise da alcuni profili Instagram dedicati al gossip, hanno parlato di un parto avvenuto in segreto già nella giornata di domenica 7 settembre. L’indiscrezione è stata poi ripresa da gran parte della stampa nazionale. Gesto apparso a dir poco indelicato a un’altra donna in dolce attesa, l’influencer Giulia De Lellis, che si prepara a diventare mamma di Priscilla, figlia del trapper Tony Effe.

Sotto uno dei post che annunciavano prematuramente la nascita di Penelope Maria, De Lellis ha sbottato: “Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi?”. E forse aveva ragione, seppur in molti non c’è stata che la gioia di condividere questo meraviglioso momento con Alessandra, che ha raccontato molto della propria gravidanza, condividendo con i fan paure e felicità, fino a portare Penny in tour con sé, senza fermarsi mai nonostante il pancino diventasse sempre più dolcemente “ingombrante”.