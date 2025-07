Alessandra Amoroso incinta costretta a interrompere il concerto, cosa è successo

IPA Alessandra Amoroso incinta, i look premaman

Alessandra Amoroso è in dolce attesa e diventerà mamma per la prima volta di una femminuccia, per la quale ha scelto l’epico nome di Penelope. A gravidanza ormai avanzata, l’artista ha tuttavia scelto di non interrompere i propri impegni lavorativi e continua a esibirsi sfoggiando il suo bel pancino. Tutto procede al meglio, escluso qualche piccolo e tenero contrattempo che ogni mamma ha vissuto sulla propria pelle e che può arrivare all’improvviso, anche nel bel mezzo di un concerto.

Alessandra Amoroso smette di cantare: la colpa è di Penny

Il ritmo era irrefrenabile, il pubblico in delirio, il palco in fiamme… Ma all’improvviso tutto si è interrotto. Si trovava sul palco di Asti, lo scorso 18 luglio, quando Alessandra Amoroso è stata costretta a smettere di cantare a causa di un piccolo contrattempo materno. “Posso raccontare quello che succede?”, ha chiesto ai propri fan dopo aver sbagliato più volte il testo della propria canzone. Il motivo dello stop è Penelope, la bimba che tra poco la renderà mamma per la prima volta.

In un video divenuto virale sul web, la cantante ha spiegato: “Ho messo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta”. Per questo motivo la Amoroso ha perso il filo del testo. Il tenerissimo incidente, raccontato dalla futura mamma con un grande sorriso, è stato accolto con un calorosissimo applauso dal pubblico. “Di solito quando canto non la sento mai – ha continuato Alessandra –. Forse perché il movimento la culla. Ma stavolta ho sentito una botta”. Penelope ha voluto prendere parte allo show, ma solo per qualche secondo, poi ha lasciato che la mamma tornasse a cantare senza sosta.

Il tour in gravidanza

Da quando ha scoperto di essere in dolce attesa, Alessandra Amoroso non si è fermata un attimo. Non ha saltato né posticipato nessuna data del suo tour in giro per l’Italia e non si è fatta mancare esibizioni ai grandi concerti nazionali come il Tim Summer Hits. “Canterò fino all’ultimo – ha dichiarato prima di partire in tournée –, anche se le corde vocali si stanno già ingrossando. Ci si lavora giorno per giorno”.

Mamma lavoratrice a tempo pieno, Alessandra non dimentica le difficoltà delle altre mamme e lancia un appello alla premier Giorgia Meloni: “La verità è che sono una privilegiata, posso permettermi di stare su un palco in salute e avere una famiglia. Invece tante donne devono scegliere tra il lavoro e la maternità, tra carriera e affetti. Servono tutele dalle istituzioni, fosse anche la stessa Meloni ad ascoltarmi”.

L’arrivo di Penelope era stato annunciato dalla cantante di Galatina e dal fidanzato Valerio Pastore con un emozionante post social. Sotto un ritratto in bianco e nero del pancino baciato dal futuro papà, la felice coppia di futuri genitori ha scritto: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!” Attualmente Alessandra Amoroso si trova al settimo mese di gravidanza e l’arrivo della già scatenata Penelope è previsto per l’inizio di settembre.