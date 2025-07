IPA Giulia De Lellis offre un aggiornamento sullo stato della sua gravidanza: va tutto bene ma gli ormoni si fanno sentire

Continua il racconto social della sua gravidanza da parte di Giulia De Lellis. Passo dopo passo, i suoi fan vengono accompagnati in questo lungo ed emozionante percorso. Su TikTok ha da poco pubblicato un video in cui racconta come procedono le cose. Non è attualissimo, essendo stato girato in precedenza, ma offre qualche dettaglio sconosciuto ai suoi follower più curiosi e affezionati.

Come procede la gravidanza

Dopo essersi concessa una vacanza senza la presenza di Tony Effe, il che ha sollevato qualche assurdo dubbio nella sua community, Giulia De Lellis ha deciso di fornire un aggiornamento sulla sua gravidanza.

“Sta andando nel migliore dei modi. Io sto benissimo e mi sento fortunatissima”. Nulla da dire, dunque, al netto di qualche costante fastidio che è parte integrante del percorso per diventare madri.

Ha poi spiegato come il desiderio della genitorialità fosse qualcosa che accomunava sia lei che Tony. Questa gravidanza non è frutto del caso, viene da dire, anzi. Ci tiene a specificare questo punto: “È stata desiderata, cercata e voluta”.

Un sogno che si avvera soprattutto per il rapper. De Lellis ha infatti spiegato che se fosse stato per lui, avrebbero potuto avere un figlio già dopo 2-3 mesi di relazione: “Io ho preferito aspettare e risolver alcune situazioni, prendendo una casa più grande. Soltanto dopo abbiamo iniziato a provarci”.

Perché si chiamerà Priscilla

Splendido il nome scelto per la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. In tanti però si sono chiesto come siano andate le cose in fase decisionale. La scelta del nome è partita dal fatto di volere un nome romano: “Significa ‘nobile’ e quando me l’ha detto, me ne sono innamorata. Il nome dei vostri figli è una scelta unicamente vostra”.

IPA

Un tema interessante, quello del nome, che di certo genera curiosità. Ecco allora una piccola analisi. Priscilla deriva dal latino Priscus, che vuol dire “antico”, “venerabile” o, in alcuni contesti, “primitivo”. Col tempo è divenuto un nome indipendente, dunque distante dal suo significato etimologico. Per quanto riguarda scritti antichi, sappiamo che compare nel Nuovo Testamento, essendo il nome di una donna cristiana incontrata a Corinto da Paolo.

Piccola digressione a parte, questo video è stato particolarmente apprezzato dai fan, anche se di qualche mese fa, come scrive lei nella caption.

Il cambiamento della maternità

La gravidanza ti cambia nel profondo e, in alcuni casi, fai un po’ fatica nel riconoscerti. Si tratta di un processo splendido ma complesso, e così De Lellis ha raccontato di come ormai non abbia più pazienza come prima.

Non solo, sta vivendo delle fasi di alternanza umorale molto intense. Per quanto fosse sensibile in precedenza, ora è una “piagnona”, come dice. E nel rapporto con Tony Effe? Gli ormoni hanno spesso la meglio e così gli fa delle scenate di gelosia.

E poi: “La bambina mi poggia sulla sciatica. Da una certa ora in poi, quindi, non sono più una donna indipendente. Se mi sdraio o mi siedo troppo dritta ho bisogno di qualcuno che mi tiri su. Chili ne ho preso ma fa parte del gioco. Non voglio però influenzarvi, quindi non ve li dico”.