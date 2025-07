IPA - Getty Images I look premaman dell’estate 2025 a cui ispirarsi, da Rihanna a Giulia De Lellis

Per Giulia De Lellis l’estate 2025 è davvero speciale, visto che sta attendendo la nascita della sua prima figlia, insieme al fidanzato Tony Effe, con cui è scattato un vero e proprio colpo di fulmine, che li ha portati, nel giro di un anno, dal fidanzamento al mettere su famiglia. I due hanno svelato che saranno genitori di una bambina, che chiameranno Priscilla.

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne e il rapper, però, hanno deciso di concedersi un periodo di vacanza separati in compagnia dei rispettivi amici. Giulia De Lellis ha condiviso sul suo canale Instagram ufficiale, infatti, diversi contenuti digitali da un resort di lusso, mentre Tony Effe si trova alle Isole Eolie. L’influencer ha deciso di difendere questa scelta dai tanti messaggi ricevuti a riguardo sui social networks.

Giulia De Lellis, la risposta ai commenti del web

Giulia De Lellis condivide spesso i suoi pensieri o quello che accade nelle sue giornate con i suoi sostenitori, attraverso dei contenuti digitali condivisi su Instagram. Anche di recente l’influencer ha deciso di raccontare sui social le sue vacanze da sogno, all’insegna del relax, con delle amiche in un resort di lusso.

Le foto e i video social di Giulia De Lellis, però, hanno scatenato i commenti di alcuni utenti del web, a cui Giulia De Lellis ha deciso di rispondere con un’Instagram story. L’imprenditrice digitale ha svelato dei messaggi ricevuti in privato, esternando il suo punto di vista a riguardo: “Stavamo leggendo dei DM e non è la prima volta che li ricevo, mi sa che pure la vacanza scorsa ce l’avete detto e quella prima ancora, ‘Beata te che parti con le tue amiche il fidanzato non ti dice niente’, ma ragazze se siete fidanzate con qualcuno che anche per scherzo o lontanamente prova a dirvi di non farvi una vacanza con le vostre amiche, questo vale anche per i ragazzi se avete delle fidanzate che non vogliono che voi partiate con i vostri amici, scappate”.

Giulia De Lellis, quindi, ha difeso la sua scelta di passare dei giorni di vacanza lontana dal fidanzato, spiegando anche i benefici di tale decisione: “Intanto fa benissimo alla vostra persona ma anche alla vostra relazione. Non mi fate leggere queste cose per favore perché io divento pazza, non esiste che un fidanzato o una fidanzata vietino di passare del tempo, un weekend, una settimana, dieci giorni di vacanza con i vostri amici o le vostre amiche”.

Giulia De Lellis, le vacanze separati

Giulia De Lellis e Tony Effe si sono concessi un periodo di vacanza in due mete turistiche diverse, in compagnia dei rispettivi amici. L’ex protagonista di Uomini e donne ha deciso di difendere con forza questa scelta, invitando anche chi la sostiene a riflettere sulle proprie relazioni amorose: “Per me è una cosa proprio sacrosanta ragazzi, non vi so spiegare ma nessuno vi può vietare una cosa del genere. Chi lo fa non vi vuole veramente bene perché se amate una persona siete troppo felici per l’altro perché sapete che si sta dedicando a lui stesso, a lei stessa, ai propri affetti, quindi mi raccomando non mi mandate più questi messaggi. Piuttosto lavoriamo su queste relazioni malsane”.