Giulia De Lellis, come procede la gravidanza: “In giro tra ospedali e medici”

Non potrebbe essere più felice il momento che sta vivendo Giulia De Lellis, in dolce attesa della sua piccola Priscilla. La bimba arriverà presto e l’influencer sta già organizzando tutto in vista della sua nascita. E aggiorna i suoi affezionati fan sull’avanzamento della gravidanza, tra visite di routine e incontri con i medici in ospedale.

Giulia De Lellis, la sua gravidanza e le emozioni legate alla dolce attesa

Non si conosce ancora la data precisa dell’arrivo della piccola Priscilla, ma nel frattempo Giulia De Lellis continua ad aggiornare i fan sull’avanzamento della sua gravidanza. Dopo essersi concessa qualche giorno di relax in Puglia, mostrando le curve della dolce attesa in costume, l’influencer è tornata nella Capitale, raccontando ai follower alcuni dettagli di questo periodo un po’ più frenetico, fatto di visite e incontri con i medici.

“La gravidanza, il parto sono una pratica, diciamocelo. Sono giorni che giro tra ospedali e medici, per sistemare tutte le cose del parto. Sono contenta perché mi sono messa tranquilla, quando ho tutto organizzato mi sento molto più serena, ma si arriva a un certo punto in cui ci sono pratiche inevitabili da sbrigare e sono stati giorni dedicati a questo, chi ha figli o li aspetta mi capirà”, ha spiegato su Instagram. Niente di grave quindi, ma solo visite di routine: la gravidanza procede per il meglio, e Giulia sta già pianificando il momento del parto come tante future mamme in cerca di rassicurazioni.

In una recente intervista a IoDonna ha anche raccontato le sensazioni legate a questo periodo magico: “Sono molto felice. Non lo si dice abbastanza, ma la gravidanza è un miracolo e, incrociando le dita, mi reputo fortunatissima perché la sto vivendo in piena salute, con tanta vitalità e senza problemi. So bene che non tutte le donne hanno questa stessa fortuna e c’è chi deve trascorrere 9 mesi a letto, o quasi. Certo, anche io arrivo la sera con un corpo più gonfio che mai, tanto che ormai non mi entrano più neanche i pantaloni del mio fidanzato. Ma sono al settimo cielo e non vedo l’ora di conoscere la mia bambina”.

L’annuncio dell’arrivo di Priscilla

Dopo voci che si rincorrevano sempre più insistenti, Giulia De Lellis ha condiviso con le prime foto del suo pancino su Instagram lo scorso maggio, annunciando la sua dolce attesa insieme al compagno Tony Effe. “Le tue ragazze”, aveva scritto a corredo dei tenerissimi scatti che mostravano scarpette, ciucci e momenti di tenerezza per la coppia in attesa.

L’influencer in questo momento non potrebbe essere più felice, e per lei è davvero un momento magico. Lo aveva ammesso qualche tempo fa, quando in occasione della Festa della Mamma aveva parlato delle emozioni legate alla sua imminente maternità. “Inizio a vedere il mondo con gli occhi da mamma. E nel farlo capisco profondamente la forza, la dolcezza e il coraggio che ogni madre porta nel cuore e nella quotidianità di chi la vive. Che dono incredibile”, aveva scritto su Instagram. “Essere mamma è il viaggio più intenso, sorprendente e meraviglioso che ci sia”.