Giulia De Lellis con il pancino in mostra in costume: vacanza da sogno in Puglia

In Puglia per qualche giorno, Giulia De Lellis ha esibito i suoi primi beach look premaman

Fonte: IPA Giulia De Lellis

Giulia De Lellis non si nasconde più, e si mostra in tutta la sua bellezza di futura mamma sui social. Dopo aver confermato l’attesa della prima figlia dal fidanzato Tony Effe, l’influencer si è concessa qualche giorno in Puglia: e tra cene in compagnia e giornate in spiaggia, ha colto l’occasione per mostrare il suo pancino in costume.

Giulia De Lellis mostra il pancino in Puglia

Estate in anticipo per Giulia De Lellis. La popolare influencer sta trascorrendo qualche giorno in Puglia, come dimostra l’ultimo carousel da lei pubblicato sui social: negli scatti, l’imprenditrice digitale mostra anche i suoi primi beach look di stagione, che mettono in evidenza un bellissimo pancino da futura mamma. Per le sue giornate in spiaggia, Giulia si è affidata ad un sobrio costume intero di colore blu: un modello semplice, essenziale e comodo che andrà sicuramente a ruba tra le donne in dolce attesa (e non).

In un altro scatto, invece, la De Lellis esibisce un completo nero in crochet composto da gilet e gonna, perfetto per una passeggiata diurna. “Aaah la Puglia” recita la didascalia del post, nel quale l’ex volto di Uomini e Donne ha mostrato anche cene in compagnia degli amici, pomeriggi di giochi con l’amata nipotina e qualche riferimento al brand di lingerie per il quale ha firmato diverse capsule collection.

Insomma, tutto sembra andare per il vero giusto, e anche i fan di Giulia non possono fare a meno di notare la gioia e la serenità che traspaiono ogni giorno di più sul volto della loro beniamina: “La tua bellezza in gravidanza senza bisogno di strafare” si complimenta una follower; “Che bella futura mammina” le fa eco un’altra. Anche colleghe celebri come Elena Santarelli non hanno potuto fare a meno di dedicare qualche bella parola all’influencer.

Giulia De Lellis, le nuove avventure e la maternità

La maternità ha portato nella vita di Giulia De Lellis non solo gioia e serenità, ma anche un nuovo progetto professionale. Probabilmente ispirata dalla nuova incredibile avventura che sta affrontando, l’influencer ha deciso di lanciare un nuovo podcast dedicato proprio ai più piccoli, e intitolato The Piccologi. Accanto all’ex volto di Uomini e Donne, c’è la nipotina Matilde: proprio con lei, Giulia darà voce alle esigenze e ai pensieri dei più piccoli, che si apriranno senza filtri ai suoi microfoni.

Un esperimento interessante, che tradisce la vocazione materna mai nascosta dalla De Lellis: da quando ha annunciato di essere in attesa della piccola Priscilla dal fidanzato Tony Effe, Giulia ha più volte parlato della splendida esperienza della gravidanza. “Inizio a vedere il mondo con gli occhi da mamma. E nel farlo capisco profondamente la forza, la dolcezza e il coraggio che ogni madre porta nel cuore e nella quotidianità di chi la vive. Che dono incredibile”, aveva scritto su Instagram qualche settimana fa in occasione della Festa della Mamma. E ancora: “Essere mamma è il viaggio più intenso, sorprendente e meraviglioso che ci sia”. Intanto, in attesa dell’arrivo della sua piccola, Giulia continua a godersi al massimo questo momento magico.