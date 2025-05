Giulia De Lellis incinta, le prime parole sulla gravidanza: “Occhi diversi”

Fonte: Getty Images Giulia De Lellis

Giulia De Lellis si è finalmente aperta sulla sua gravidanza che per mesi ha tenuto nascosta, com’è giusto che sia, per preservare la sua sfera più intima. Per l’influencer e imprenditrice, compagna del rapper Tony Effe, è un periodo magico, ricco di trasformazioni e sentimenti intensi. Una grande gioia per la 29enne che, in occasione della Festa della mamma, ha voluto condividere pensieri intensi e importanti.

Le prime parole di Giulia De Lellis sulla gravidanza

Giulia De Lellis ha rivelato i suoi stati d’animo attuali e quei cambiamenti fisici e mentali che sta affrontando in questi primi mesi di gravidanza.

“Inizio a vedere il mondo con gli occhi da mamma. E nel farlo capisco profondamente la forza, la dolcezza e il coraggio che ogni madre porta nel cuore e nella quotidianità di chi la vive. Che dono incredibile”, ha scritto su Instagram, ammettendo di rendersi conto, per la prima volta, di cosa significhi essere responsabile di una nuova vita.

“Essere mamma è il viaggio più intenso, sorprendente e meraviglioso che ci sia”, ha aggiunto per poi augurare a tutte le mamme una buona Festa della mamma. Parole dolcissime e piene di sentimento che dimostrano quanto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia più pronta che mai per il ruolo più importante della sua vita.

Del resto la De Lellis non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia: “È vero che ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità, ora però sto facendo talmente tante cose che sono felice così. Poi quando succederà la accoglierò nel migliore dei modi perché amo i bambini, la condivisione e il concetto di unione”, ha dichiarato lo scorso febbraio, prima di scoprire la sua dolce attesa.

Un sogno che finalmente è diventato realtà per Giulia, che ha realizzato il suo desiderio più grande con Tony Effe. Una coppia su cui erano in pochi a scommettere ma che in realtà è più profonda e intensa di quello che si pensi e che è diventata molto importante nel giro di pochissimi mesi. L’arrivo della piccola Priscilla, questo il nome scelto dalla coppia, è previsto per l’autunno.

La curiosa coincidenza con Andrea Damante

Ironia della sorte, anche Andrea Damante, l’ex fidanzato storico di Giulia De Lellis, sta per diventare padre per la prima volta. Aspetta un figlio dall’attrice Elisa Visari: un curioso quanto bizzarro gioco del destino.

Una coincidenza piuttosto rara ma non unica: è già accaduto ad altri due ex protagonisti di Uomini e Donne, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato. Entrambi sono diventati genitori nello stesso periodo, a pochi giorni di distanza, ma con altri partner. Lui è da tempo legato alla soubrette spagnola Violeta Mangrinan, lei è innamorata del calciatore Armando Anastasio.

E lo stesso è capitato ai Damellis, che hanno sempre sognato di avere una famiglia. Anche Damante, infatti, è al settimo cielo per questa incredibile novità nella sua vita: “Andrea è contentissimo. È già impazzito. Non vede l’ora. Poi, figuriamoci, è un maschietto quindi è già lì che pensa al calcio. Vuole fare la cameretta dell’Inter”, ha raccontato Elisa.

E ancora: “Una cosa che fa ridere è che mi sveglia di notte per dirmi che devo bere, che devo mangiare. Se dormo a pancia in giù dice che non va bene e mi sveglia, mi dice: “Girati, girati che schiacci il bambino”. È molto apprensivo, è bravo“.