Giulia De Lellis, niente foto social per la figlia, poi ammette: “La gravidanza non è stata piacevole”

Siamo abituati a vedere Giulia De Lellis sempre super glamour sotto i riflettori dei social, dove ama condividere momenti professionali e personali, e red carpet. Ma questa volta l’influencer e neomamma ha scelto di raccontarsi da una prospettiva diversa, più intima e decisamente inedita. Lontana dai filtri perfetti e dalle immagini patinate dei social, Giulia De Lellis rompe il silenzio su uno dei capitoli più delicati della sua vita: la maternità. Tra scelte controcorrente, confini ben definiti e una sincerità che spiazza, Giulia spiega perché ha deciso di proteggere sua figlia dall’esposizione mediatica e confessa senza edulcorare com’è stata davvero la sua gravidanza.

Giulia De Lellis, ecco perché non mostra la figlia sui social

Influencer, esperta beauty e ora mamma della piccola Priscilla, a pochi mesi dalla nascita della bimba avvenuta a ottobre 2025, Giulia De Lellis ha deciso di raccontarsi con sincerità e senza filtri. La giovane, che ha costruito buona parte della sua carriera condividendo pezzi di vita sui social, mette ora un confine molto chiaro tra ciò che è pubblico e ciò che è sacro per lei.

Negli ultimi mesi Giulia e Tony Effe, papà della bambina, hanno vissuto uno dei momenti più trasformativi della loro vita, un evento super atteso non solo dai genitori, da parenti e amici, ma anche dai migliaia e migliaia di followers che la coppia ha conquistato sui vari canali social.

Eppure, nonostante l’entusiasmo di fan e media, Giulia ha scelto di non mostrare mai il volto della sua bambina né di condividere dettagli troppo intimi della sua crescita online. In un box domande su Instagram la De Lellis ha voluto parlare con i suoi fan dell’esperienza della maternità, rispondendo a molti quesiti dei followers, ed è lì che ha rivelato i motivi della sua scelta di estrema riservatezza.

All’ennesima domanda “Perché non fai mai vedere la pupa?”, Giulia ha risposto con semplicità: “Le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa e mi fa sentire meglio. La percepisco più al sicuro così” ha dichiarato mostrando un’inedito lato super protettivo, proprio com’era accaduto con Tony Effe prima del parto.

Dietro questa scelta dunque c’è molto più di un semplice trend da influencer, c’è il desiderio di una mamma di proteggere la fragilità di una nuova vita in un mondo in cui tutto si condivide, si commenta e si giudica in tempo reale. Per Giulia dunque la maternità ha segnato una svolta più intima e autentica.

Giulia De Lellis, la verità sulla sua gravidanza e sul parto

La riflessione di Giulia De Lellis però non si ferma alla protezione della privacy della piccola Priscilla, ma riguarda anche il racconto del delicato periodo della dolce attesa. Già poche settimane prima l’influencer aveva parlato della sua nuova quotidianità, raccontando senza mezza termini la situazione che stava vivendo: “Sto in pigiama fino alle 12 senza neanche una doccia, non so come riesco a lavorare” aveva confessato con una sincerità disarmante.

Ora i fan hanno chiesto qualche dettaglio in più sul parto e sull’esperienza nel suo complesso, e la De Lellis ha raccontato com’è stata davvero la sua gravidanza, smentendo l’idea che portare una nuova vita dentro di sé sia sempre un’esperienza di pura gioia.

“Il parto è andato tutto bene, però è una cosa troppo personale e soggettiva. È un miracolo straordinario ma non è affatto piacevole”. Poco dopo la nascita di Priscilla, avvenuta con parto cesareo programmato, la De Lellis aveva raccontato di essere stata colpita da un’infezione che le aveva causato una febbre a 39°.

Una confessione che ha sorpreso molti, abituati a vedere sui social immagini di pance felici e sorrisi raggidenti: in pochi si aspettavano una testimonianza così cruda e reale, ma Giulia non ha girato intorno alle parole e ha descritto la gravidanza come un periodo intenso, fisicamente e mentalmente, che l’ha messa alla prova.

E alla domanda su chi assomigli di più Priscilla, l’influencer non ha avuto dubbi: “Vorrei poter dire che è una mini-me, ma è più il papà. Abbiamo fatto una figlia bionda con gli occhi verdi” ha dichiarato orgogliosa.

