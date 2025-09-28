Giulia De Lellis pronta a diventare mamma, la richiesta di Tony Effe all’ospedale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA - Getty Images Giulia De Lellis incinta, i look premaman ad alto tasso di glamour

Giulia De Lellis è ufficialmente entrata nel countdown più dolce della sua vita e l’attesa è ormai alle stelle. La regina delle influencer italiane, sempre impeccabile sui social, sta per dare alla luce la piccola Priscilla e, a quanto pare, nulla è stato lasciato al caso. Mentre lei condivide con i follower solo qualche dettaglio sugli ultimi giorni di gravidanza, il vero colpo di scena arriva dal futuro papà Tony Effe, che sta vivendo questi momenti con un’inaspettata dose di romanticismo e presenza. La coppia, che ha annunciato lo scorso maggio di aspettare il primo figlio, è tra le più seguite del momento. Anche se inizialmente non sono mancati i dubbi dei fan sulla solidità della loro relazione, oggi Giulia e Tony vivono un’attesa serena e il conto alla rovescia per l’arrivo della loro bambina è quasi terminato.

Giulia De Lellis, attesa per la nascita di Priscilla e Tony Effe papà modello

Tra flash, rumors e mille pettegolezzi, la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe prosegue a gonfie vele, smentendo ogni voce di crisi ed entrando di diritto tra le relazioni più seguite del gossip italiano. Iniziata tra scetticismi e commenti maliziosi, la loro love story ha presto zittito i critici e, poco più di un anno dopo i primi avvistamenti, i due sembrano più affiatati che mai.

Ora la coppia è al centro dell’attenzione per un motivo ben più emozionante: Giulia si trova infatti in ospedale e si prepara a dare alla luce la loro prima bambina, Priscilla.

Nel frattempo Tony, noto per il suo stile ribelle, sta mostrando un lato inedito, apparendo protettivo e presente: mentre Giulia si trova in ospedale in attesa del lieto evento, il rapper sembra aver preso in mano l’organizzazione pratica, mostrandosi un compagno attento e premuroso.

Fonti vicine alla coppia raccontano di come Tony Effe abbia contattato direttamente il Policlinico Gemelli di Roma, dove Giulia partorirà, chiedendo un reparto riservato per garantire privacy totale e un’accoglienza cinque stelle per mamma e bimba.

Una mossa che ha conquistato tutti: “È gentilissimo, educato e molto attento”, avrebbero infatti dichiarato fonti interne alla struttura sanitaria, sorprese probabilmente anche loro del lato tenero e super attento del rapper. Dunque dietro i tatuaggi e i beat infuocati, Tony si sta rivelando un compagno (e futuro papà) premuroso e sorprendentemente disponibile. E non è un caso che l’ospedale scelto abbia un significato speciale per lui: è proprio in quella zona che è cresciuto, un dettaglio che aggiunge un tocco di dolcezza a un momento già carico di emozioni.

Giulia, dal canto suo, mantiene il controllo della situazione con l’eleganza che la contraddistingue: nelle stories di Instagram non manca di raccontare i dettagli dell’attesa, mostrando di volta in volta il borsone per il parto già pronto, la cameretta pensata per Priscilla rifinita nei minimi dettagli e i teneri scatti della pancia ormai al nono mese.

Giulia De Lellis si prepara a diventare mamma e si gode il momento speciale

Dopo mesi di gossip infuocati su chi credeva strenuamente alla coppia e chi li accusava di essere solo in cerca di visibilità, sembra proprio che sia quasi arrivato il momento per Priscilla di fare il suo ingresso nel mondo.

Il countdown per la nascita della primogenita di Giulia De Lellis e Tony Effe è quasi giunto al termine e Giulia appare più serena e raggiante che mai, anche se non sono mancati alcuni momenti più complessi. Come quando hanno iniziato a circolare voci di un parto già avvenuto, rumor l’influencer ha smentito subito con fermezza dichiarando: “Sarà un momento intimo e speciale, lo condividerò io quando sarà il momento giusto”. Un messaggio chiaro che sottolinea quanto la nascita di Priscilla sia prima di tutto un fatto tutto loro, che non intendono esporre troppo presto agli occhi dei curiosi.

A parte questo episodio, chi segue la coppia da tempo non può non notare l’armonia di questi ultimi giorni: Giulia appare al top della forma, sempre attiva ed entusiasta per la meravigliosa avventura che sta vivendo e sembra risplendere di quella luce che solo le future mamme sanno avere. Da parte sua Tony sembra smentire l’aura da bad boy tutto d’un pezzo e appare sempre più presente e protettivo, muovendosi con disinvoltura tra visite mediche e ultimi dettagli della casa con Giulia, mostrando un lato inedito che fa impazzire le fan.

In un mondo dove i riflettori sono spesso implacabili, la coppia dunque sceglie di vivere al meglio questo capitolo prezioso della loro storia, proteggendone la privacy il più possibile. Manca davvero poco al lieto evento e il pubblico non vede l’ora di conoscere la nuova arrivata, ma una cosa è già certa: la nascita di Priscilla non sarà solo l’ennesimo gossip da copertina, bensì l’inizio di una famiglia che promette di far sognare.