Oramai è ben chiaro, cristallino: le mamme Vip del futuro non intendono in alcun modo rinunciare al proprio stile, e no, nemmeno temporaneamente. Archiviate una volta e per sempre le vesti informi convenzionalmente accostate alla categoria di abbigliamento, ilviene oggi valorizzato alla stregua di un accessorio d’alta moda. Il più cool, per essere precisi. È proprio su questa scia che, nell’affollato traffico di “mum to be” stellari, brilla il nome di Giulia De Lellis : dopo aver lottato con i paparazzi, decisi a divulgare la lieta notizia prima di lei, l’Influencer ed imprenditrice romana ha da qualche tempo annunciato di aspettare la sua prima figlia -- da Tony Effe , con la somma gioia dei fan della coppia. Cosa è cambiato? Apparentemente niente. Sempre a mille e con la valigia costantemente in mano per raggiungere gli eventi più esclusivi, l’ex corteggiatrice di Uomini&Donne sta dando davvero il meglio di sé in fatto di glamour: la vediamo in foto indossare un, a Londra, giusto pochi attimi dopo aver messo al loro posto gli indiscreti. Firmato da, il mini dress era in satin, con spalline sottili e scollo a cuore profondissimo.