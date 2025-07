Divisa femminile ufficiale dei mesi più caldi dell’anno - ma non solo - e alleati primi di tutti quei look assemblati all’ultimo minuto, i mini abiti hanno assunto il ruolo di protagonisti anche sui defilé dell’: sembra trattarsi di una autentica celebrazione, quella del ritorno del sole, messa in atto grazie a tessuti leggeri e impalpabili, proprio come il periodo richiede, o volumi esasperati e lavorazioni intricate su lunghezze che vogliono mettere in primo piano le gambe. Freschi, pratici e assolutamente irresistibili per la loro grande versatilità, i mini dress hanno da sempre diversi volti ma, forse, qualcuno in più adesso. Ebbene, sono lea mostrarci ognuno di questi: Gigi Hadid , ad esempio, è stata avvistata a New York, più precisamente al prestigioso ristorante Altro Paradiso di Soho, in abitino bianco brodé e infradito . Un modello con silhouette a trapezio firmato, tempestato di applicazioni in cristallo colorato, andato sold out in men che non si dica.