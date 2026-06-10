Il prodotto dell’estate è lo spray che protegge i capelli dal sole e leva il crespo per 24 ore (con una spesa mini)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Il migliore olio per capelli che protegge dal sole da comprare

Diciamoci la verità: gestire i capelli al mare può essere un vero e proprio incubo. Salsedine, vento e sole infatti mettono a dura prova la chioma, rendendolo spesso secca, ingestibile e crespa. La regola è sempre la stessa: per avere dei capelli forti, sani e belli anche d’estate è importante prendersene cura, proteggendoli dai raggi UVA e UVB che sono dannosi non solo per la pelle.

Viene da sè che è importante usare il prodotto giusto, puntando su una soluzione che sia perfetta per nutrire la chioma, schermare i raggi solari e domare l’effetto crespo. Una missione impossibile? Assolutamente no! Soprattutto se scegli il prodotto giusto. Fra i più recensiti e amati su Amazon c’è l’olio spray firmato da Kerastase, un marchio che è una garanzia quando si parla di cura dei capelli.

Offerta Olio spray per capelli Kerastase Olio per capelli con protezione solare

Chi l’ha provato è rimasto stregato dai risultati. Su Amazon ha più di 1200 recensioni, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lascia i capelli lucidi, morbidissimi e facili da pettinare, offrendo una buonissima protezione dai danni causati non solo dal sole, ma anche dalla salsedine e dal vento.

Come tutti i prodotti Kerastase – apprezzatissimi da chi cerca risultati efficaci – ha un prezzo piuttosto elevato (ma li vale tutti). Per fortuna ora su Amazon si può trovare ad un costo basso e super conveniente. Con lo sconto del 30% infatti costa solamente 28 euro.

Il migliore spray per proteggere i capelli dal sole

L’olio spray Kerastase Soleil Huile Sirene è un trattamento leave-in da applicare sui capelli poco prima dell’esposizione al sole. La sua formula è arricchita con olio di babassu, vitamina E e filtro UV. Protegge dal sole, idrata e aiuta a prevenire per ben 24 ore l’effetto crespo.

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In più ha un profumo favoloso con note di tuberosa e gelsomino. Il risultato sono capelli morbidissimi, luminosi e nutriti, per un look da spiaggia perfetto. Puoi usarlo sia sui capelli umidi che asciutti. Ti basteranno quattro semplici spruzzi per un effetto wow che durerà per tutto il giorno, proteggendo la tua chioma e rendendola semplicemente favolosa. Ricordati sempre di agitare bene il flacone prima dell’uso e di distribuire l’olio dalle lunghezze alle punte.

Come accade per la pelle, anche i nostri capelli hanno bisogno di una protezione solare che sia ripetuta durante la giornata. Per questo è essenziale riapplicare ogni due o tre ore gli spray oppure gli oli protettivi, in particolare dopo aver fatto il bagno (che sia in piscina o al mare). Ricordati inoltre di non trascurare il cuoio capelluto, una delle zone più delicate del nostro corpo, spesso soggetta a scottature e arrossamenti.

Dunque le regole da seguire sono poche, ma fondamentali: utilizza i prodotti protettivi anche sul cuoio capelluto, indossa dei capelli a tesa larga per proteggere la chioma e applica più volte l’olio spray, soprattutto se hai capelli colorati o trattati.

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