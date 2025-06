Proteggi la testa questa estate con i solari per il cuoio capelluto da portare sempre con te

Fonte: iStock Le protezioni solari per il cuoio capelluto

Con l’arrivo dell’estate, proteggere la pelle dai raggi UV è ormai una prassi consolidata, ma quanti pensano alla salute del cuoio capelluto? Spesso trascurata, questa zona delicatissima è una delle più esposte al sole, specialmente se si hanno capelli fini, diradati o acconciature che lasciano scoperta la testa. Il rischio? Scottature, desquamazioni, irritazioni e persino danni a lungo termine.

Il cuoio capelluto è pelle a tutti gli effetti, ma riceve meno attenzione rispetto al viso o al corpo. Eppure, i raggi UV sono rischiosi tanto quanto su tutto il resto del corpo. La soluzione? I solari per il cuoio capelluto, pratici e ultra leggeri, da portare sempre con sé. Scopri le protezioni solari per cuoio capelluto più recensite ed efficaci disponibili su Amazon e scegli di proteggerti dal sole ovunque tu vada.

Protezioni solari per cuoio capelluto

Con più di 1870 recensioni positive su Amazon e tra i migliori prodotti per qualità-prezzo sul mercato, trovi Malibu Scalp Protector con SPF50 nella pratica confezione da 50 ml (perfetta da portare anche nel bagaglio a mano in aereo). Questo solare offre protezione SPF 50 sia dai raggi UVA che UVB ad ampio spettro; ideale anche per andare al mare perché è resistente all’acqua ma al contempo è delicato anche sulle pelli più sensibili in quanto non contiene profumo.

Non da meno, il prezzo è piccolo piccolo!

Malibu Protezione solare spf 50 da 50ml

Affida il benessere del tuo cuoio capelluto a Calypso! Con una gamma completa di solari per tutta la famiglia, questo brand è sinonimo di protezione efficace, affidabile e accessibile, per un’esperienza solare completa e sicura.

Calypso Scalp Spray SPF30 è lo spray solare leggero e non grasso, formulato appositamente per offrire una protezione immediata contro i raggi UVA/UVB. Grazie al pratico erogatore spray, può essere applicato direttamente sul cuoio capelluto, anche attraverso i capelli, senza appesantirli.

Perfetto per chi ha i capelli radi, è amatissimo anche per la sua leggera ma piacevole profumazione.

Calypso Protezione solare spf 30 da 50ml

Hai mai pensato ad una protezione del cuoio capelluto ma in polvere? La Mineral Sunscreen Powder di KYDA è una polvere solare innovativa, ideale per chi desidera una protezione efficace dai raggi UVA/UVB senza appesantire i capelli. Con SPF 35 e PA, questa formula in polvere garantisce una difesa duratura contro le scottature e i danni del sole, promuovendo la salute del cuoio capelluto. La formula minerale leggera e non grassa arricchita con minerali naturali, si applica facilmente, non unge e non appiccica, mantenendo l’equilibrio di idratazione e sebo del cuoio capelluto. Niente residui, niente pesantezza, solo una sensazione di leggerezza e pulizia! Ideale per proteggere anche chi ha capelli radi o pettinature che lasciano il cuoio capelluto esposto.

Kyda Protezione solare minare spf 35 da 70ml

Quest’estate, non dimenticare di inserire nel tuo beauty case un solare specifico per la testa: leggero, invisibile, efficace… e tascabile. Per goderti il sole in tutta sicurezza, dalla spiaggia al rooftop.

