Massima protezione per pelle e capelli ma con una spesa piccolissima? Ecco le protezioni solari per il corpo, il viso e la chioma in sconto per i Prime Day Amazon

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Massima protezione per corpo, viso e capelli a prezzi piccolissimi

L’estate è ufficialmente iniziata e la parola d’ordine per affrontarla al meglio è protezione, per la pelle e per i vostri capelli. E con questi giorni di offerte per il Prime Day di Amazon potrete scegliere i prodotti e le protezioni solari migliori per schermare la pelle del corpo, del viso e la chioma dai danni dei raggi solari.

Ancora tre giorni di offerte di cui approfittare in vista delle vacanze, e che fino a venerdì 26 vi consentono di godere di sconti riservati a tutti gli abbonati al servizio Prime (un motivo in più per abbonarsi se non lo avete ancora fatto).

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Prodotti delle migliori marche a prezzi mai visti, che dovreste acquistare ora per avere il massimo dell’efficacia e della protezione al minimo sforzo e costo possibile. E con la garanzia di vivere in totale tranquillità le vacanze e la stagione estiva, tra sole, mare, piscina, divertimento e un benessere totale per pelle e capelli.

Le protezioni solari corpo di cui approfittare adesso

Delle protezioni solari come 30 Allergy di Piz Buin, un latte appositamente sviluppato con dermatologi per proteggere la pelle sensibile al sole, per assicurale massima idratazione e per lenirla, aiutandola a prevenire la desquamazione e la secchezza. Una protezione solare SPF30, che protegge dai danni solari a lungo termine, ma che scherma la cute del corpo anche dagli effetti più gravi provocati dai raggi UVA. Per una protezione massima e a 360°.

Piz Buin La protezione solare per pelli sensibili al sole

Rilastil Sun System è una delle protezioni solari di cui approfittare ora, una crema solare con SPF50+ che si adatta a ogni tipologia di pelle, dalla texture vellutata e facilmente spalmabile su tutto il corpo. Un prodotto che vi garantisce una protezione ad ampio spettro dalle radiazioni UVB-UVA, per assicurarvi un’estate senza rischi e con una pelle protetta per tutto il giorno.

Offerta Rilastil Il solare che vi protegge dal sole per tutta l'estate

Nivea Sun Protect&Hydrate è una crema solare spray 50+ che protegge la pelle del corpo dai danni UV a breve e lungo termine, contrastando la comparsa di scottature e prevenendo l’invecchiamento cutaneo precoce. Una protezione solare che trovate in sconto in questi giorni e che vi assicura una schermatura totale ad altissimo fattore di protezione, idratando a fondo la cute e resistendo all’acqua, per una sicurezza al 100%, tuffo dopo tuffo.

Offerta Nivea Nivea Sun Protect&Hydrate

Equilibra Aloe Crema Solare SPF 50+ è una lozione che protegge la pelle dalle scottature e assicura un’abbronzatura sana e naturale. Una protezione solare arricchita con Vitamina C e Vitamina E e con l’aggiunta di Aloe Vera Equilibra (40%), che idrata, rinfresca e dona alla pelle massimo sollievo e una protezione totale e potenziata.

Offerta Equilibria La protezione solare all'aloe vera

Hydrating Protection di Havaiian Tropic è la soluzione perfetta per garantire alla pelle massima protezione dai raggi solari, grazie al suo SPF50 e alla sua formulazione con burro di cacao e burro di karité, resistente all’acqua e al sudore. Un prodotto che vi assicura tutta la protezione necessaria per vivere serenamente e senza danni alla pelle questa lunga estate.

Offerta Havaiian Tropic Un mix di burri che vi proteggono dal sole

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Le protezioni solari viso da acquistare ora

Ultra Sheer di Neutrogena è una crema invisibile e leggera e una protezione solare idratante SPF 50. Una crema solare viso da usare tutti i giorni per schermare la pelle dai raggi UV dannosi. Una protezione formulata con Glicerina, Pantenolo, Pro-Ceramidi e antiossidanti, tra cui la Vitamina C ed E, che aiutano a contrastare i segni dell’invecchiamento precoce che possono essere causati dal sole e dagli agenti esterni.

Offerta Neutrogena La protezione solare viso idratante

La protezione solare viso di Rilastil Sun System è la vostra assicurazione per una pelle protetta e idratata H24. Una crema viso con SPF50, dalla texture fluida e leggerissima e che si assorbe in 1 secondo. Una lozione arricchita con Pro Microbiota Complex, che vi offre massima protezione, un’azione idratante a lungo termine e un’azione antiossidante immediata.

Offerta Rilastil La protezione solare antiossidante

Eucerin Pigment Control è un fluido viso protettivo con SPF50+. Uno schermo solare avanzato con filtri UVA/UVB che previene l’iperpigmentazione della pelle, riduce efficacemente le macchie cutanee e ne previene la comparsa. Una protezione solare viso che contiene Acido Glicirretico, che supporta la riparazione del DNA, Licocalcone A che neutralizza i radicali liberi, e Thiamidol brevettato, che agisce sulle cause dell’iperpigmentazione, proteggendo la pelle da mattina a sera.

Offerta Eucerin Protegge e controlla l'iperpigmentazione

Bilboa Sapore di Aloe Crema Solare SPF 50+ è una protezione perfetta per proteggere le pelli sensibili. Una lozione dalla formula fresca e delicata, che consente di godersi le giornate al sole in totale sicurezza e senza nessun rischio per la pelle. Una formulazione fresca, arricchita con Aloe Vera, resistente all’acqua, e che la rende la protezione ideale per pelli sensibili che necessitano di maggiore comfort durante l’esposizione quotidiana.

Offerta Bilboa La protezione solare viso per pelli sensibili

La crema solare viso di Carovit, è un prodotto ad hoc per proteggere la pelle dai raggi solari grazie alla sua formulazione mirata. Il suo sistema funzionale SM-B3 è basato sull’associazione di estratto di Silimarina e Vitamina B3, dalle proprietà antiossidanti e lenitive che contribuiscono a neutralizzare qualsiasi danno cutaneo indotto dall’esposizione al sole. Una protezione solare con SPF 50+, che protegge dai raggi solari UVA e UVB con una schermatura massima ed efficace.

Offerta Carovit La crema solare viso antiossidante e lenitiva

Le migliori protezioni solari per capelli in offerta

Per garantire massima protezione alla chioma, ecco che lo Spray protettivo Sol Capelli di Bottega Verde è il prodotto ideale per schermare la chioma dallo stress di sole, mare e cloro. Uno spray arricchito con olio di Noce Verde e Keratina, che dona vitalità e morbidezza ai capelli. Una formulazione dalla texture leggera e non appiccicosa, arricchita con filtri UVA/UVB che schermano la chioma, per un’azione protettiva e nutriente contro raggi solari.

Offerta Bottega Verde Massima protezione e nutrimento ai capelli

Lo Spray solare di Biopoint Solaire Hair Milk, è una protezione solare per capelli dalla texture invisibile che protegge la chioma da secchezza e stress solare, idratandola e contrastando la comparsa di riflessi indesiderati, donando alla chioma una luminosità e morbidezza unica. Una formulazione arricchita con oli per nutrire e idratare la pelle del cuoio capelluto e per proteggere la chioma dai raggi UVA, UVB e infrarossi.

Offerta Biopoint Un mix di oli per proteggere la chioma

Da Collistar, ecco la protezione solare per capelli Collistar Olio Spray, arricchita con filtri UVA-UVB che difende i capelli dai raggi solari. Una formula che idrata, nutre ed elasticizza i capelli, rendendoli luminosi e brillanti in ogni momento, anche dopo tutta la giornata al sole, mantenendo la brillantezza del colore della chioma e proteggendola da sole, vento, cloro e salsedine.

Offerta Collistar La protezione solare per capelli che dona massima brillantezza

Infine, ecco anche la protezione solare per la chioma di Revlon, Equave, un balsamo leave-in con filtri UV integrati, che aiuta a idratare e proteggere i capelli dall’inaridimento e dalla perdita di vitalità durante l’esposizione al sole, schermandoli a 360°. Un prodotto multifunzione, che protegge la chioma dai raggi UVA e UVB ma anche dal calore, fino a 220°.

Revlon Un balsamo che protegge la chioma dai raggi solari

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