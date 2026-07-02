Giusy Ferreri in bikini è una bellezza al naturale mozzafiato: le foto su Instagram scattate dalla figlia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giusy Ferreri

Una bellezza naturale e travolgente, è quella mostrata da Giusy Ferreri su Instagram in una serie di scatti realizzati dalla figlia Beatrice.

Giusy Ferreri splendida in bikini al mare: le foto della figlia Beatrice

La cantante ha pubblicato su Instagram un carosello di foto che racconta la sua vacanza con la figlia Beatrice in cui sfoggia un bikini giallo e un sorriso meraviglioso. Giusy Ferreri ha deciso di concedersi un po’ di meritato relax a Tenerife, fra spiagge dorate e acque cristalline.

Per l’occasione Giusy ha deciso di indossare un bikini color senape, perfetto per esaltare i suoi capelli corvini e l’abbronzatura leggera.

“Scatti di Beatrice in versione turista fotografa – ha scritto a corredo delle immagini -. Ispirate da questo posto incantevole e meraviglioso”.

Nelle foto vediamo Giusy Ferrari posare fra gli scogli e vicino alle acque trasparenti, poi compare anche la piccola Beatrice, sorridente e identica alla sua mamma. La bambina, nata nel 2017, è frutto dell’amore della cantante per Andrea Bonomo, compagno a cui è legata dal 2008.

Giusy Ferrari oltre la musica: l’amore per Andrea Bonomo e la figlia Beatrice

47 anni e non sentirli, Giusy Ferreri sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita e alle spalle ha una carriera costellata di successi. La fama, arrivata nel 2008 grazie a X Factor, non l’ha cambiata. Dopo il successo clamoroso del singolo Non ti scordar mai di me la cantante ha ottenuto numerosi riconoscimenti ed è diventata insieme a Baby K l’unica artista italiana ad aver conquistato con un singolo digitale il disco di diamante.

I più grandi traguardi però Giusy li ha raggiunti nel privato dove è riuscita a costruirsi, lontano dai riflettori, una famiglia solida e felice. L’amore con Andrea Bonomo, conosciuto quando comprò la sua prima casa nel 2008, non si è mai spento ed è ogni giorno più forte.

“Con Andrea è stato un colpo di fulmine, ho capito subito che si era acceso qualcosa – aveva raccontato poco tempo fa a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin insieme alla figlia Beatrice -. Ci siamo visti qualche volta e, dopo qualche mese, abbiamo deciso di iniziare la relazione”.

Nel 2017 la coppia ha avuto la figlia Beatrice. Identica alla sua famosissima mamma, ha raccontato di essere una grande fan di sua madre, ma anche di Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.

“Mamma è brava e canta anche a casa. Io suono pianoforte e faccio ginnastica – aveva spiegato -. Le mie cantanti preferite sono Serena Brancale ed Elettra Lamborghini, però canto anche le canzoni della mamma. In doccia mi parte qualcosa in inglese ma faccio finta. Voglio tanto bene a mia mamma”.

“Abbiamo un bellissimo rapporto – aveva confidato Giusy -. Lei riempie la casa con la sua vivacità. Sono felicissima, da quando c’è lei mi sono un po’ discostata dalle mie paturnie mentali e dalle mie paranoie”.