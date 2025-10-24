Io Canto Family, pagelle della finale: il pianto di Giusy Ferreri (8), Sal Da Vinci tenero mammone (6)

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Giusy Ferreri

L’edizione 2025 di Io Canto Family è giunta all’apice, nella prima serata Canale 5 di giovedì 23 ottobre è andata in onda la finalissima della gara canora in cui otto coppie, composte da genitori e figli, si sfidano a suon di musica per aggiudicarsi il ricco montepremi di 50.000 euro.

Alla conduzione, come sempre, la frizzante Michelle Hunziker. Giusy Ferreri, Sal Da Vinci, Serena Brancale e Ermal Meta hanno la responsabilità di far da coach ai concorrenti e esibirsi assieme a loro; mentre Noemi e Patty Pravo sono la giuria. Chi ci ha convinto e chi meno nel corso di quest’ultima emozionante puntata.

Michelle Hunziker in versione da gran sera. Voto: 8

Dopo una lunga serie di outfit sottotono, per la finalissima Michelle Hunziker tira fuori tutto il suo charme. La conduttrice è splendida nel lungo abito nero senza spalline, con profondo spacco e una divertente fibbia in ora sul seno. E se il look è formale e raffinato, Michelle vi contrappone come sempre una conduzione scanzonata e alla mano.

La svizzera più amata d’Italia è sempre più bella, ma non se la tira mai. Continua a sbellicarsi dalle risate e a stare sempre un passo indietro per lasciare che a brillare siano i suoi ospiti e, soprattutto, gli emozionatissimi e giovanissimi concorrenti. Brava Miss Hunziker, un 8 pieno per lei.

Giusy Ferreri non riesce a trattenere le lacrime. Voto: 8

Parlando di look, Giusy Ferreri sarebbe ancora una volta bocciata senza rimedio. Non commentiamo neppure il completo ricoperto di rose… Per fortuna, lo stile non è un requisito richiesto ai coach di Io Canto Family, quel che conta è che siano in grado di vivere assieme ai propri team le grandi emozioni della prima serata televisiva. E Giusy Ferreri, in questo, è imbattibile.

Timida, silenziosa e riservatissima, sì, ma dall’animo a dir poco sensibile. Quando la zia Anna (continuate a leggere per scoprire di chi si parla) arriva sul palco, non riesce a trattenere l’emozione. Si commuove al punto da scoppiare in un pianto di gioia e la sua esibizione deve essere rimandata fino all’arrivo di un fazzolettino per il naso. E la situazione non fa che peggiorare dopo l’arrivo in studio della figlia, la piccola Beatrice. Un siparietto spontaneo ed inaspettato, che fa guadagnare a Ferreri uno dei voti più alti della serata.

Serena Brancale si commuove con zia Anna. Voto: 7

La sopracitata zia Anna è la “seconda mamma” – così come lei stessa si definisce – di Serena Brancale. La dolce parente della cantante pugliese è stata colei che le ha trasmesso la passione per l’arte, per la danza e per la musica. Ballerina ed esteta, zia Anna è arrivata sul palco con un mazzo di fiori a sorpresa per la nipote che, di fronte a cotanta gentilezza, non è riuscita a trattenere qualche lacrimuccia. Bello poter scorgere anche solo per qualche minuto il lato più delicato della sempre forte, tosta e rumorosa Serena Brancale.

Sal Da Vinci, un vero mammone. Voto: 6

Ogni donna etero italiana impara crescendo che la cosiddetta categoria dei mammoni è da evitare come la peste. Tuttavia, quando non dobbiamo fidanzarceli, i mammoni sono innegabilmente teneri. Lo è parecchio Sal Da Vinci che ha trascorso l’intera puntata in piedi pur di lasciare il posto in poltrona alla mamma venuta a fargli visita.

Del gentiluomo napoletano apprezziamo anche l’elegantissimo smoking sfoggiato in occasione della finale. Quel che ci costringe ad abbassare il voto di qualche punto sono gli acuti a cui proprio sembra non essere in grado di rinunciare e che, però, finiscono per oscurare le voci dei piccoli concorrenti. Promosso, ma senza eccessi.

Noemi tira fuori la romanaccia che è in lei. Voto: 7

Costretta anche dal suo ruolo di osservatrice imparziale, Noemi non si lascia andare a troppe chiacchiere nel corso delle puntate di Io Canto Family. Resta seduta impassibile alla sua poltrona, attenta e irremovibile. Sembra una sirenetta con lo splendido abito blu, scollatissimo e ricoperto di glitter.

Dietro quest’aspetto altero, da principessa dell’oceano, si nasconde però un animo birichino. Irresistibile il siparietto di canzoncine e ritornelli romani, che è riuscito a far scatenare persino Michelle Hunziker. È questa la Noemi che ci piace di più e a cui bisognerebbe dare più spazio.

Patty Pravo, ci è e ci fa. Voto: 10

Dare a Patty Pravo qualsiasi voto al di sotto del massimo sarebbe semplicemente profano. Patty è una vera icona della musica italiana e chi siamo noi per giudicarla. Vuole passare tutta la serata in silenzio? Faccia pure, noi resteremo a osservare senza disturbarla. E, a grandi linee, è esattamente ciò che Pravo ha fatto per quasi l’intera puntata di Io Canto Family. Immobile come una statua di cera nel suo completo barocco e sgargiante.

In silenzio fino a quando non è stata chiamata sul palco a eseguire il suo brano più famoso, Pensiero Stupendo. Un momento magico, seppur ci sorga il dubbio che forse non si tratti del pezzo più adatto ad una serata per famiglie. Ma Patty Pravo è al di sopra di qualsiasi norma. 10 senza pensarci.

Rebecca Staffelli, ospite discreta. Voto: 6

In occasione della finalissima, giunta per consegnare il premio di R101 e invitare la coppia vincitrice alla sua trasmissione radiofonica, Rebecca Staffelli è stata per Io Canto Family un’ospite educata e discreta. È arrivata vestita di scuro, con pantaloni neri e una semplice camicetta. Ha salutato, fatto i complimenti, applaudito ad ogni esibizione, ballato quando l’occasione lo richiedeva e si è emozionata quando era necessario. Niente di sbagliato, ma neppure niente di più. Non si è fatta notare, ma d’altronde era, appunto, una semplice ospite. La promuoviamo certo, ma senza eccessi.

Ermal Meta, coach appassionato. Voto: 7

Così come Michelle e Sal, anche Ermal Meta ha sfoggiato un look da gran sera, mettendo da parte i pantaloni di pelle a favore di un elegante completo grigio perla, con tanto di doppiopetto, cravatta e spilletta all’occhiello. Puntata dopo puntata, il cantautore ha dimostrato di essere tagliato per fare il coach: attento, premuroso e quasi paterno verso i piccoli concorrenti affidati alle sue cure.

La stessa sensibilità che lo contraddistingue come padre. Nascoste tra gli spalti ci sono Klodiana e Lumtrije, le sue figlie più grandi, che Meta ha adottato appena la legge glielo ha permesso. E di fronte alle loro dolci parole, per Ermal diventa impossibile trattenere le lacrime. E quasi quasi fa piangere anche noi.