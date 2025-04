Ermal Meta era già papà, la storia delle figlie segrete adottate in Albania: “Presto a casa mia”

Fonte: IPA Ermal Meta

Circa un anno fa, Ermal Meta è diventato papà della piccola Fortuna, frutto dell’unione con la compagna Chiara Sturdà. L’arrivo della piccola è stato accolto come la prima prova da padre del cantante di origini albanesi. In verità, però, Ermal e Chiara erano già genitori, di due bambine lontane che, presto, potranno finalmente accogliere in casa. È Meta stesso a rivelarlo, svelando la precedente adozione di due figlie.

Ermal Meta adottò due bambine in Albania

Per molti anni è rimasto un dolcissimo segreto, ma in un’intervista a Vanity Fair, Ermal Meta ha raccontato la verità. L’artista – che sarà tra gli ospiti del concertone del 1° maggio di Roma – ha rivelato di non essere diventato padre alla nascita di Fortuna, nel giugno 2024, ma di avere in realtà già due figlie lontane. Si tratta di due ragazzine albanesi, conosciute da Meta quando lavorava in una casa famiglia albanese, paese in cui l’artista è nato, per poi trasferirsi a Bari assieme alla famiglia a 13 anni e naturalizzarsi italiano.

Le due bambine, ha spiegato Ermal, vivono in un orfanotrofio “che ospita bambine e ragazze spesso con storie terribili alle spalle”. Per due di loro, però, è arrivato il lieto fine. Un amore nato in modo spontaneo e inatteso, “ho capito di essere diventato il loro padre nel momento in cui sono andate via, un’estate e mi sono reso conto che non avrei potuto fare a meno di loro”. Lo stesso amore lo ha provato, fin da subito, la compagna del cantante, Chiara Sturdà. I due, però, non hanno potuto procedere all’adozione perché non sposati.

Un legame che è diventato sempre più forte nel corso nel tempo e che è sbocciato proprio a Bari, la città in cui Ermal è cresciuto. “Mi chiama la suora che cresceva le ragazze e mi dice che si trovavano in città per un mercato di beneficenza. – ha raccontato il cantante – Cerco quindi di vederle. Le vado a prendere e andiamo a pranzo fuori. In macchina con loro, a un certo punto, mi giro e dico: ‘Ragazze, ma voi che cosa dovete fare quest’estate?’. ‘Ah, no, niente’. ‘Se volete venire in vacanza con me e Chiara…’. Loro erano felicissime, la suora mi guardava perplessa, e io mi rendo conto un attimo dopo che non l’ho chiesto a Chiara. Così poi torno a casa e dico: ‘Amore, ti devo dire una cosa’. Le ho spiegato, ma anche lei era felicissima”.

E dopo tanti anni, finalmente, le due figlie potranno ricongiungersi con mamma e papà. Nel giugno 2025 le giovani compiranno 18 anni e, seppur non legalmente adottate, potranno lasciare la casa-famiglia e trasferirsi a Roma per vivere assieme a quella che, a tutti gli effetti, è la loro famiglia. “Non vediamo l’ora, abbiamo già sistemato le stanze. C’è tanto amore che le aspetta” ha raccontato entusiasta Ermal Meta.

L’arrivo di Futura

Ad accogliere le due figliocce anche la piccola Futura, la figlia che Ermal Meta e Chiara Sturdà hanno avuto lo scorso anno e di cui le ragazze albanesi sono già pronte a prendersi cura. Sono state loro le prima a cui Ermal e Chiara hanno raccontato di essere in dolce attesa: “È stato un momento incredibile. Si sono guardate e io le ho subito rassicurate: ‘Non cambia niente, avrete una sorella in più’”. Una sorella in più che le attende a casa per iniziare assieme un nuovo emozionante capitolo.