Concerto Primo Maggio 2025, Noemi, Ermal Meta e BigMama ancora conduttori

Fonte: Ansa Foto Concertone del Primo Maggio, protagoniste le donne (sopra e sotto il palco)

Tornano sul palco di Piazza San Giovanni a Roma i tre volti che hanno conquistato il pubblico nell’ultima edizione: Noemi, Ermal Meta e BigMama saranno di nuovo i conduttori del Concerto Primo Maggio 2025, in diretta su Rai3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia.

Il ritorno del trio che ha fatto la storia del Concertone

La notizia è stata confermata durante l’edizione serale del TG3 dell’8 aprile: sarà ancora una volta il trio composto da Noemi, Ermal Meta e BigMama a presentare il Concerto Primo Maggio 2025.

L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, si prepara a un nuovo grande successo dopo i risultati straordinari dello scorso anno, quando ha registrato il miglior share televisivo dal 2009 e ha raggiunto oltre 42 milioni di contatti unici sui social, con 227 milioni di impression.

Il claim scelto per questa edizione è “Il futuro suona oggi”, un invito a vivere la musica come spazio di consapevolezza, riflessione e cambiamento. Le parole diventano centrali, i testi raccontano generazioni in trasformazione e l’evento si fa specchio dell’Italia di oggi. Il pop si intreccia con l’urban, il rock d’autore convive con l’elettronica più sperimentale. Ogni genere musicale è rappresentato per raccontare la complessità di un Paese che cambia.

Le parole dei conduttori: entusiasmo, impegno e visione

Noemi, da sempre impegnata anche sul piano sociale, ha commentato così il suo ritorno alla conduzione: “Sono felice di tornare alla conduzione con i miei colleghi. Sarà un momento di spettacolo, ma anche di impegno. Si parlerà di istruzione, di parità di genere e di lavoro”. Un’anticipazione che lascia intravedere una scaletta non solo musicale, ma fortemente connessa con i temi chiave del Primo Maggio.

Ermal Meta, cantautore sensibile e amatissimo dal pubblico, ha aggiunto: “Sono felicissimo di condividere questa avventura. È un palco meraviglioso, un evento importantissimo”. Anche per lui, il Concertone non è solo un momento artistico, ma un’occasione per connettersi con un pubblico ampio e trasversale.

BigMama, artista rivelazione degli ultimi anni, ha detto: “È bellissimo vedere quante persone il Primo Maggio riesca a raggruppare, di tutte le età, le generazioni”. E proprio lei sarà anche tra i conduttori su Rai 1 dell’Eurovision Song Contest 2025, oltre ad affrontare un’estate in tour.

1MNEXT: la voce dei giovani sul palco del Primo Maggio

Anche nel 2025 torna 1MNEXT, il contest firmato iCompany che seleziona tre artisti emergenti per esibirsi durante il Concerto Primo Maggio 2025. La prima fase si è già conclusa con la selezione di 150 talenti provenienti da tutta Italia. A breve saranno comunicati i nomi degli artisti che accederanno alla fase successiva, e sarà una giuria di qualità a decretare i tre vincitori ufficiali. Il vincitore assoluto verrà proclamato durante il Concertone.

Nel 2024 il premio è andato a Giglio, cantautrice torinese, con il brano Santa Rosalia, che ha emozionato il pubblico e confermato quanto questo spazio dedicato ai giovani sia fondamentale nel panorama musicale italiano.

Una primavera ricca di progetti per i tre conduttori

Il ritorno alla conduzione del Concerto Primo Maggio 2025 arriva in un momento importante per le carriere dei tre artisti. Noemi ha recentemente pubblicato l’album Nostalgia, un progetto che unisce blues, elettronica e cantautorato contemporaneo. Sarà in tour nei principali teatri italiani, con una data speciale al Palazzetto dello Sport di Roma.

Ermal Meta è attualmente impegnato con un tour teatrale molto apprezzato dal pubblico, che mette al centro la sua sensibilità d’autore e le sue capacità da polistrumentista. Le sue canzoni, intime e universali, sono tra le più amate dagli ascoltatori italiani.

BigMama, dopo aver lasciato il segno nelle ultime stagioni televisive e musicali, è pronta a tornare dal vivo con un tour estivo che partirà a giugno. La sua energia, i suoi testi schietti e la sua presenza scenica la rendono una delle voci più potenti e coraggiose del panorama urban contemporaneo.