Federica Abbate, chi è la cantante sul palco del Primo Maggio 2025

Fonte: Ufficio Stampa Concerto del Primo Maggio Federica Abbate

È una delle penne più importanti del panorama contemporaneo musicale italiano: stiamo parlando di Federica Abbate, ribattezzata “la penna di platino” del pop nostrano. Ha scritto alcuni dei brani più famosi degli ultimi anni, come L’amore eternit di Fedez e Noemi e In radio di Marracash (brano al quale ha partecipato anche in veste di cantante), senza dimenticare Roma-Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri, e salirà sul palco del Concerto del Primo Maggio per la prima volta.

Federica Abbate, gli esordi

Milanese, classe 1991, Federica Abbate ha cominciato a respirare aria di musica fin da piccolissima: è nipote del paroliere Gaspare Gabriele Abbate (che spesso usava lo pseudonimo Gabba), autore di successi come Mambo Italiano ed È l’uomo per me. Ha iniziato a suonare il pianoforte a partire dall’età di cinque anni, iniziando a comporre a otto anni: in famiglia si accorgono che sin da bambina è dotata dell’“orecchio assoluto”, perché è in grado di riprodurre al pianoforte qualsiasi suono o melodia che ascolti.

Approfondisce quindi lo studio del pianoforte, canta e inizia a coltivare in particolare l’attitudine alla scrittura di canzoni. Dopo la laurea in Sociologia, nel 2013 partecipa al concorso per giovani autori “Genova per voi”, che vince e che le procura un contratto come autrice per Universal Music Publishing. Da allora, in pochissimi anni, Federica diventa una tra le autrici più prolifiche dell’attuale scena musicale.

I successi e la carriera da cantante fino al Concerto del Primo Maggio

La giovane cantautrice comincia a scrivere le canzoni di maggior successo degli ultimi anni, come hit per Fedez (L’amore eternit e 21 grammi), Baby K (Roma-Bangkok), Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Eros Ramazzotti, Emis Killa e Michele Bravi, per citarne alcuni.

Collabora con Marracash e nel 2016 firma la canzone sanremese di Francesca Michielin Nessun grado di separazione, classificatasi al secondo posto e che partecipa per l’Italia anche all’Eurovision Song Contest 2016. In quell’anno Emis Killa le chiede di affiancarlo a The Voice of Italy nel ruolo di vocal coach, per scegliere insieme il repertorio e gli arrangiamenti per il TeamKilla e seguire la preparazione dei talenti.

Nel 2018 Federica pubblica per Carosello Records il suo primo EP come cantautrice, In foto vengo male, anticipato dal singolo Fiori sui balconi e prodotto da un’altra coppia hitmaker: Takagi & Ketra. “Nella copertina dell’Ep mi copro la faccia, non avevo ancora questa forza e questo coraggio di mettermi in prima linea. Io ho continuato a scrivere canzoni per gli altri, più che farne per me, fino a quando questo slancio è finalmente avvenuto nella mia vita. E secondo me ha coinciso con la crescita Federica in quanto donna. Mi sono detta: ‘Bellissimo fare canzoni per gli altri, però mi piace anche fare canzoni per me”, ha raccontato.

Sempre nel 2018 tenta la carta Sanremo Giovani, ma non accede alla finale. Ci prova ancora nel 2019, ma anche in questo caso non conquista il biglietto per l’Ariston. Le sue canzoni invece salgono sul palco più prestigioso della musica italiana nel 2023: quell’anno Federica è co-autrice di tre brani in gara, ovvero Un bel viaggio degli Articolo 31, Due di Elodie e Supereroi di Mr. Rain. Nello stesso anno esce il suo primo album di inediti, Canzoni per gli altri.

Anche il 2025 è un anno ricco di collaborazioni e di grandi successi: al Festival di Sanremo porta le canzoni in gara di Serena Brancale (Anema e core), Sarah Toscano (Amarcord), Fedez (Battito), Clara (Febbre), Rose Villain (Fuorilegge) e Joan Thiele (Eco). La cantautrice salirà anche sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, dove avrà modo di dimostrare tutto il suo talento, portando i suoi brani di maggior successo.