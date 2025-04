Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti

Fonte: IPA Noemi ed Ermal Meta

La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. Ecco chi sono i primi artisti confermati a quello che c’è da sapere.

Concerto del Primo Maggio, i primi artisti confermati

Il Concerto del Primo Maggio 2025 si tiene a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, ed è in diretta su Rai3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia. Sono stati annunciati i primi artisti che si susseguiranno sul palco, sperando in un tempo molto più clemente rispetto a quello dell’anno scorso, in cui Noemi ed Ermal Meta hanno aperto il concertone sotto la pioggia, con non pochi problemi tecnici. Per la Festa dei Lavoratori, il “concertone” è un appuntamento immancabile: a condurre troviamo lo stesso trio dell’anno scorso – che aveva funzionato benissimo – ovvero Noemi, Ermal Meta e BigMama. A loro si aggiunge, con alcune incursioni, anche Vincenzo Schettini, il “professore star” dei social.

Al momento tra i primi nomi annunciati troviamo Alfa, Anna Castiglia, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Centomilacarie, Franco126, Gabry Ponte, Gaia, Giorgio Poi, I Benvegnù, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Lucio Corsi, Mondo Marcio e Shablo con special guest. Ed è ancora in corso il contest 1MNEXT, con l’obiettivo di trovare nuovi artisti da far salire sul palco del Concertone. Dei 12 finalisti (Arianna Rozzo, CIL, Cordio, Diniche, Ego, Lollo Noir, Fellow, Questo e Quello, Sils, Tara, Venice e Ventidue) che sono stati annunciati, solamente 3 faranno parte del cast artistico del Concertone: i nomi saranno annunciati nei prossimi giorni su Rai Radio2, il 23, 24 e 25 aprile nel corso delle puntate di Sogni di Gloria con Giulia Nannini e Julian Borghesan.

Un cast autentico e contemporaneo

Tanti artisti, conferme, ma soprattutto nomi che al momento ci stanno restituendo uno spaccato importante della musica italiana. I riflettori sono ormai accesi sul Concerto del Primo Maggio e si lavora instancabilmente per organizzare tutto nei minimi dettagli. Dando un’occhiata ai nomi salta subito all’occhio la differenziazione dei generi, ma è il cuore della musica al giorno d’oggi. Il cast non è ancora al completo: questo è solo l’inizio, in quanto verranno svelati altri artisti che si uniranno alla lineup.

“I primi nomi che annunciamo restituiscono lo spirito con cui stiamo costruendo il cast artistico del Concertone 2025: uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock in un unico abbraccio musicale corale. La lineup di quest’anno sarà eterogenea ma coerente, pensata per raccontare, attraverso la musica, la complessità, le contraddizioni e la bellezza del nostro tempo”, ha detto il direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, Massimo Bonelli. A tornare protagonista, dunque, è anche il cantautorato, ma non solo: un mix che si preannuncia già esplosivo e vincente.