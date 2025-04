Bambole di Pezza, chi sono le artiste sul palco del Primo Maggio 2025

Fonte: Ufficio stampa Le Bambole di Pezza

Un’esplosione di energia al femminile, con testi taglienti e un’attitudine “maliziosa, intrigante, originale, dolce, rumorosa, grintosa, inc****ta e fuori di testa”, come si descrivono loro stesse. Sono le Bambole di Pezza, band rock milanese nata nel 2002 e pronta a far tremare il palco del Primo Maggio 2025 a Roma.

Chi sono le Bambole di Pezza

Della formazione originale del 2002 sono rimaste Morgana X e Dani Piccirillo alle chitarre, alle quali si sono aggiunte Martina “Cleo” Ungarelli alla voce, Caterina Dolci al basso e Federica “Xina” Rossi alla batteria. Il passato incontra il presente nelle Bambole di Pezza che, dopo una pausa, hanno dato vita a una reunion che ha fatto felici i fan, vecchi e nuovi, tornando sul mercato discografico con un brano, Favole (mi hai rotto il caxxo).

“Per tornare dovevamo farlo senza riproporre le stesse cose – ha spiegato Morgana X in un’intervista a Giancarlo Aimi, pubblicata su Rolling Stones -. Per questo abbiamo scelto di abbracciare sonorità moderne. Il singolo è partito da una idea melodica e da lì abbiamo lavorato molto bene, anche grazie al produttore Andrea Trix Tripodi, che è stato bravo a tirarci fuori quegli aspetti nuovi che cercavamo. E poi non sarebbe stato possibile rifarci soltanto al passato, tre-quinti delle componenti della band sono giovanissime e hanno ascolti decisamente eterogenei. Così come la nuova cantante ha uno stile che si discosta dalla scuola punk, ma con la grinta necessaria per spaccare“.

Musica e impegno sociale

Le Bambole di Pezza non sono solo musica, ma anche impegno sociale. La band è da sempre in prima linea su tematiche legate alla gender equality, contro il sessismo e la violenza di genere e a favore delle pari opportunità. “Noi siamo per le pari opportunità in tutti i campi, a questo deve puntare una società. Bisogna avere rispetto degli altri e per ottenerlo è necessario puntare sulla qualità. Noi non vogliamo valere perché siamo donne, ma perché siamo brave in quello che facciamo. Il vero errore è avere dei pregiudizi. E noi donne dobbiamo essere le prime a non averne, ma è vero che a volte diventa troppo facile usare strumenti estetici invece delle nostre qualità”, ha spiegato Morgana X.

La loro discografia include gli album Crash Me (Tube Record), Strike (Alternative Produzioni) e il recente Dirty (2023), che ha rapidamente superato il milione di streaming su Spotify. Nel 2024 hanno pubblicato i singoli Stuntman e ZenZero. Tra i singoli più acclamati Favole (mi hai rotto il caxxo), Rumore (cover del celebre brano di Raffaella Carrà) e Non Sei Sola (con Jo Squillo), un brano contro la violenza sulle donne.

Sempre molto attive sui social, dove alcuni loro video hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, le Bambole di Pezza hanno fatto centinaia di concerti in tutta Italia, coinvolgendo il pubblico con la loro energia travolgente. Non è un caso che la loro presenza al Concerto del Primo Maggio 2025 sia tra le più attese.