Concerto del Primo Maggio 2025, dove e quando vederlo in tv

Il Concerto del Primo Maggio 2025 sta per tornare! Dove e quando vedere i cantanti che si esibiranno sul palco

Fra gli eventi più attesi dei prossimi giorni c’è senza dubbio il Concerto del Primo Maggio 2025. Il mega concerto, che si terrà come sempre a Roma, sarà illuminato da tantissime star della musica che saliranno sul palco per esibirsi sulle note dei loro grandi successi.

Dove vedere il Concerto del Primo Maggio

Il Concerto del Primo Maggio 2025 sarà, come da tradizione, ad ingresso libero e verrà trasmesso a partire dalle 15.15 su Rai 3 e su Rai Radio 2. Sarà inoltre disponibile in onda su RaiPlay e su Rai Italia.

Terminerà alle 00.15 con una pausa dalle 19 sino alle 20 per consentire al tg di andare in onda. Dopo la diretta, l’evento sarà disponibile integralmente su RaiPlay. L’appuntamento è a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

Chi saranno i conduttori? Quest’anno sul palco del Concertone tornerà Noemi. La cantante romana verrà affiancata da BigMama ed Ermal Meta. Accanto ai tre presentatori ci sarà poi Vincenzo Schettini, professore e star dei social che apparirà sul palco con delle simpatiche incursioni.

“I musicisti studiano lo so bene, io sono violinista e facevo il Conservatorio mentre studiavo fisica e quindi passavo ore a studiare – ha svelato sulla sua pagina, La fisica che ci piace -. La formazione porta con se sbagli, ansie paure, ma i giovani devono sapere che noi adulti ci siamo, come insegnati e genitori ci siamo e che quindi non sono mai soli. Questo mondo crea ansia e fragilità ma noi ci siamo, perché ci siamo passati, abbiamo avuto paura e la conserviamo ancora”.

Concerto del Primo Maggio 2025: cantanti e scaletta

Ma quali saranno i cantanti che saliranno sul palco del Concertone a Roma? Fra i nomi tantissime star di Sanremo 2025 come Lucio Corsi, Giorgia e Achille Lauro, ma anche artisti che stanno scalando le classifiche.

Sul palco dunque vedremo Alfa, Anna Castiglia, Bambole di Pezza, Arisa e Andrea Cerrato. Ma anche Anna and Vulkan, Anna Carol, Brunori Sas e Carl Brave. Ci saranno poi Dente, Centomilacarie, Elodie, Ele A ed Eugenio in Via di Gioia.

Fra i cantanti del Concerto del Primo Maggio 2025 figurano poi Federica Abbate, Fulminacci, Franco126, Gaia, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Giglio, Ghali e Gazzelle. Direttamente dal successo di Sanremo 2025 sbarcheranno a Roma pure i The Kolors, Serena Brancale, Joan Thiele, Rocco Hunt e la straordinaria Giorgia.

Presenti pure Giuia Mei, Giglio, i Benvegnù, Giorgio Poi, Legno & Gio Evan, Luché, Mondo Marcio, Mimi, Orchestraccia ft. Mundial, Shalbo, Senhit, Pierdavide Carone e i Patagarri. Non mancheranno due figli d’arte che stanno conquistando il mondo della musica, come Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann, e Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi.

Infine al Concerto del Primo Maggio 2025 ci saranno Lucio Corsi e Gabry Ponte. I due artisti dopo le esibizioni sul palco del Concertone raggiungeranno finalmente Basilea per prendere parte all’Eurovision. La manifestazione musicale si terrà dal 13 al 17 maggio in Svizzera. A presentare tutte le puntate ci saranno Hazel Brugger e Sandra Studer, mentre Michelle Hunziker guiderà la serata finale dell’Eurovision. Lo show verrà commentato in Italia dal duo di conduttori composto da Gabriele Corsi e BigMama.