Elodie regina del Concerto del Primo Maggio: il look total black è favoloso

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Elodie, 10 look che hanno fatto la storia. Vince con trasparenze e nude look

Elodie conquista ancora una volta i fan, diventando la regina del Concerto del Primo Maggio con un look total black favoloso e grande grinta. La cantante è salita sul palco di Piazza San Giovanni per esibirsi insieme a tantissimi altri artisti.

Elodie al Concerto del Primo Maggio fra esibizioni (e qualche polemica)

Come ogni anno il Primo Maggio è andato in scena a Roma il Concertone. Sul palco allestito in Piazza San Giovanni si sono esibiti tantissimi artisti, da Achille Lauro a Lucio Corsi, passando per Giorgia e, ovviamente, Elodie.

La cantante romana ha partecipato all’evento per la prima volta, aggiungendo un importante tassello alla sua carriera già in ascesa. “Sono felicissima di essere qui, è la prima volta sul palco, ma ne ho fatti tantissimi da spettatrice come voi”, ha raccontato al pubblico.

Per l’occasione la cantante ha sfoggiato un look total black, portando sul palco delle coreografie coinvolgenti e regalando al pubblico del Concertone una delle performance più belle dell’evento. L’ennesima conferma di quanto Elodie sia una performer di alto livello, nata per stare sul palco.

Nonostante il grandissimo entusiasmo però non sono mancate alcune critiche. Alcuni spettatori infatti non hanno gradito la scelta di Elodie di esibirsi su una base registrata. Dubbi che sono però scomparsi appena la cantante ha mostrato la sua grandissima presenza scenica.

Il look di Elodie al Concerto del Primo Maggio

A conquistare però non è stata solo la performance di Elodie, ma anche il suo favoloso look. Per l’occasione infatti la cantante ha scelto un outfit total black, confermando la scelta di optare per uno stile più dark.

L’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi ha scelto per l’occasione un coordinato in jersey con crop top e micro shorts, caratterizzati da pezzi di tessuto e drappeggi.

Elodie ha abbinato il completo a maxi stivali e calzettoni neri. A completare il look total black dei guanti da biker rossi. Negli anni la cantante ha cambiato più volte il suo stile, seguendo una trasformazione che l’ha portata a virare decisamente verso scelte di outfit più dark.

A cambiare non sono stati solo i vestiti, ma anche il make up e i capelli. In occasione del Concerto del Primo Maggio, Elodie ha sfoggiato una chioma nerissima, ma soprattutto extra long. Grazie alle extension, l’artista ha realizzato una coda alta e stretta. A spiccare anche il neo finto, perfetto per esaltare il make up luminoso.

E mentre la carriera della cantante procede a gonfie vele, anche l’amore sta vivendo un periodo fortunato. Elodie è legata da diverso tempo ad Andrea Iannone, campione di MotoGp, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

“Con Andrea è stato un colpo di fulmine – aveva raccontato qualche tempo fa, parlando della relazione con Iannone -, io di solito ci metto un po’ per capire le persone, ma quella con lui è la storia della mia vita. Era un momento in cui non volevo una relazione, ma ho subito capito che essere umano fosse e volevo renderlo felice”.