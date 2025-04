Ecco la scaletta in ordine alfabetico di tutti gli artisti sul palco del Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: come seguire l'evento anche da casa e non perdersi neanche un momento

Fonte: Ufficio Stampa Palco Concerto Primo Maggio 2025

Come ogni anno, l’attesa per il Concerto del Primo Maggio è enorme. Stavolta sarà un evento decisamente particolare, tanto per il clima geopolitico quanto per l’atmosfera che si respira a Roma. La morte del Papa, il Conclave quasi al via e il Giubileo in corso hanno reso la Capitale un crocevia di popoli ben più del solito. Ecco, dunque, cosa aspettarsi dalla celebre manifestazione.

Concerto del Primo Maggio 2025, cosa sapere

La tradizione viene rispettata anche stavolta, con Piazza San Giovanni in Laterano a Roma a fare da sfondo al Concerto del Primo Maggio. Ci sarà una maratona di più di 10 ore dedicata alla musica ma non solo. Spazio al ricordo delle battaglie sindacali e all’attualità.

Tanti i messaggi lanciati dal palco, come sempre, che si spera possano essere ascoltati da più persone possibile. L’appuntamento, promosso da CGIL, CISL e UIL, è organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Lo slogan scelto quest’anno è “Uniti per un lavoro sicuro”, con focus su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Chiunque voglia seguire la diretta da casa o altrove potrà farlo tramite:

Rai 3;

Rai Radio2;

RaiPlay;

Rai Italia.

A condurre il grande evento saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, affiancati da Vincenzo Schettini, il celebre professore dei social.

Concerto del Primo Maggio, tutti i cantanti

Ecco l’elenco completo degli artisti sul palco del Concertone, rigorosamente riproposti in ordine alfabetico:

Achille Lauro

Alfa

Andrea Cerrato

Anna and Vulkan

Anna Carol

Anna Castiglia

Arisa

Bambole di Pezza

Brunori Sas

Carl Brave

Centomilacarie

Dente

Ele A

Elodie

Eugenio in Via di Gioia

Federica Abbate

Franco126

Fulminacci

Gabry Ponte

Gaia

Gazzelle

Ghali

Giglio

Giorgia

Giorgio Poi

Giulia Mei

i Benvegnù

Il Mago del Gelato

I Patagarri

Joan Thiele

Legno & Gio Evan

Leo Gassmann

Luchè

Lucio Corsi

Mimì

Mondo Marcio

Orchestraccia ft. Mundial

Pierdavide Carone

Rocco Hunt

Senhit

Serena Brancale

Shablo con special guests

The Kolors

Tredici Pietro

L’opening, a partire dalle 13.30, vedrà invece protagonisti:

Cyrus

Cosmonauti Borghesi

Joao Ratini

SOS – Save Our Souls

Vincenzo Capua

Cordio (vincitore 1MNEXT)

Dinìche (vincitore 1MNEXT)

Fellow (vincitore 1MNEXT)

Una festa per tutti

Una festa che non ha rivali in Italia. Un evento che è anche simbolo di inclusione, come dimostra il fatto che Rai Pubblica Utilità garantirà sottotitoli in diretta, audiodescrizioni e traduzioni in LIS, anche in streaming su RaiPlay. Un team di performer e interpreti sordi renderà ogni esibizione accessibile e coinvolgente.

Come detto, sarà possibile seguire l’evento in vari modi. Uno di questi è sintonizzarsi su Rai Radio2, che seguirà la lunga giornata in diretta dal backstage, dove gli artisti si racconteranno subito dopo le esibizioni. Tra i vari momenti da non perdere, inoltre, il dj set della speaker radiofonica Ema Stokholma.