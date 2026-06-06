Pino È – Il Viaggio del Musicante torna su Rai 1, la scaletta completa e gli ospiti

La Rai continua a ricordare Pino Daniele. Il 6 giugno torna infatti in prima serata sulla rete ammiraglia Pino è- Il viaggio del Musicante, evento condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia nato per celebrare il cantautore partenopeo. Si tratta di una replica: lo show, registrato nel settembre 2025 a Piazza del Plebiscito, era già stato trasmesso su Rai1.
Pino è – Il viaggio del musicante, lo show per Pino Daniele
Un grande evento per ricordare uno tra i più grandi cantautori partenopei: Pino È – Il Viaggio del Musicante torna su Rai1 il 6 giugno in prima serata. Sul palco in Piazza del Plebiscito grandi nomi del mondo della musica e dell’entertainment omaggiano l’artista a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa.
Una grande festa con Carlo Conti, tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana. Tra racconti, aneddoti, omaggi e ovviamente tanta musica, verranno ripercorse la sua vita e la sua carriera, ricca di canzoni che hanno segnato intere generazioni.
Pino È – Il Viaggio del Musicante è stato registrato nel settembre 2025, e torna sul piccolo schermo a quasi un anno dalla prima messa in onda: una scommessa della Rai, consapevole del grande amore degli spettatori per il blues man napoletano.
Ospiti e scaletta di Pino è – Il viaggio del musicante
Sul palco di Pino è – Il viaggio del Musicante, Carlo Conti e Fiorella Mannoia accoglieranno amici e colleghi pronti ad omaggiare il compianto artista napoletano. Di seguito la scaletta dello show:
- Fiorella Mannoia, Emma e Giuliano Sangiorgi – Yes I Know My Way
- Emma e Giorgia – Vento di passione
- Ron e Fiorella Mannoia – Resta con me
- Rocco Hunt, Clementino, Tony Esposito e Tullio De Piscopo – ‘O Scarrafone
- Stash e Fiorella Mannoia – Quanno chiove
- Elisa – Quando
- Mahmood – Terra mia
- Giorgia – Se mi vuoi
- Emma – Stare bene a metà
- Giuliano Sangiorgi – Je so’ pazzo / Mal di te
- The Kolors – A me me piace ‘o blues
- Enzo Avitabile – Tutta n’ata storia
- Francesco De Gregori – Putesse essere allero
- Diodato – Anna verrà
- Raf – Amore senza fine
- Salmo – Che Dio ti benedica
- Noemi – Dubbi non ho
- Serena Brancale – Chi tene ‘o mare / Sicily / Alleria
- Elodie – Qualcosa arriverà
- Irama – Sara non piangere
- Fiorella Mannoia, Elisa e Geolier – Napule è
- Alex Britti – Io per lei
L’Opening act è invece affidato a Bosnia, Rosita Brucoli, Rossana De Pace, Vittoria Sciacca e X Giove, i giovani talenti finalisti dei Musicante Award – Premio Pino Daniele, il Live Music Contest di musica pop rock che offre a giovani artisti che studiano musica, compongono e interpretano il loro repertorio, un’esperienza formativa ed un’opportunità concreta di emergere e sviluppare la propria carriera.
Quando e dove vedere Pino è – Il viaggio del Musicante
Pino è – Il viaggio del Musicante va in onda su Rai1 a partire dalle 21:30 ed è disponibile on demand anche su RaiPlay. Sulla piattaforma digitale sarà disponibile anche Pino È – Il Viaggio Del Musicante Speciale Raiplay, che accompagna l’evento di Piazza Plebiscito con uno sguardo inedito e ravvicinato. Non la diretta del concerto, ma un racconto collaterale che porta lo spettatore nel cuore pulsante della serata, tra emozioni, aneddoti e interviste esclusive.