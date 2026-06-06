Pino È – Il Viaggio del Musicante torna su Rai 1, la scaletta completa e gli ospiti

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Pino Daniele

La Rai continua a ricordare Pino Daniele. Il 6 giugno torna infatti in prima serata sulla rete ammiraglia Pino è- Il viaggio del Musicante, evento condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia nato per celebrare il cantautore partenopeo. Si tratta di una replica: lo show, registrato nel settembre 2025 a Piazza del Plebiscito, era già stato trasmesso su Rai1.

Pino è – Il viaggio del musicante, lo show per Pino Daniele

Un grande evento per ricordare uno tra i più grandi cantautori partenopei: Pino È – Il Viaggio del Musicante torna su Rai1 il 6 giugno in prima serata. Sul palco in Piazza del Plebiscito grandi nomi del mondo della musica e dell’entertainment omaggiano l’artista a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa.

Una grande festa con Carlo Conti, tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana. Tra racconti, aneddoti, omaggi e ovviamente tanta musica, verranno ripercorse la sua vita e la sua carriera, ricca di canzoni che hanno segnato intere generazioni.

Pino È – Il Viaggio del Musicante è stato registrato nel settembre 2025, e torna sul piccolo schermo a quasi un anno dalla prima messa in onda: una scommessa della Rai, consapevole del grande amore degli spettatori per il blues man napoletano.

Ospiti e scaletta di Pino è – Il viaggio del musicante

Sul palco di Pino è – Il viaggio del Musicante, Carlo Conti e Fiorella Mannoia accoglieranno amici e colleghi pronti ad omaggiare il compianto artista napoletano. Di seguito la scaletta dello show:

Fiorella Mannoia, Emma e Giuliano Sangiorgi – Yes I Know My Way

Emma e Giorgia – Vento di passione

– Vento di passione Ron e Fiorella Mannoia – Resta con me

Rocco Hunt, Clementino, Tony Esposito e Tullio De Piscopo – ‘O Scarrafone

Stash e Fiorella Mannoia – Quanno chiove

Elisa – Quando

– Quando Mahmood – Terra mia

Giorgia – Se mi vuoi

Emma – Stare bene a metà

Giuliano Sangiorgi – Je so’ pazzo / Mal di te

The Kolors – A me me piace ‘o blues

Enzo Avitabile – Tutta n’ata storia

Francesco De Gregori – Putesse essere allero

– Putesse essere allero Diodato – Anna verrà

Raf – Amore senza fine

Salmo – Che Dio ti benedica

Noemi – Dubbi non ho

Serena Brancale – Chi tene ‘o mare / Sicily / Alleria

Elodie – Qualcosa arriverà

Irama – Sara non piangere

Fiorella Mannoia, Elisa e Geolier – Napule è

Alex Britti – Io per lei

L’Opening act è invece affidato a Bosnia, Rosita Brucoli, Rossana De Pace, Vittoria Sciacca e X Giove, i giovani talenti finalisti dei Musicante Award – Premio Pino Daniele, il Live Music Contest di musica pop rock che offre a giovani artisti che studiano musica, compongono e interpretano il loro repertorio, un’esperienza formativa ed un’opportunità concreta di emergere e sviluppare la propria carriera.

Quando e dove vedere Pino è – Il viaggio del Musicante

Pino è – Il viaggio del Musicante va in onda su Rai1 a partire dalle 21:30 ed è disponibile on demand anche su RaiPlay. Sulla piattaforma digitale sarà disponibile anche Pino È – Il Viaggio Del Musicante Speciale Raiplay, che accompagna l’evento di Piazza Plebiscito con uno sguardo inedito e ravvicinato. Non la diretta del concerto, ma un racconto collaterale che porta lo spettatore nel cuore pulsante della serata, tra emozioni, aneddoti e interviste esclusive.