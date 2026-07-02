Avrai risultati professionali direttamente a casa tua con il phon ghd Helios che elimina il crespo senza spendere una fortuna perché oggi è in offerta

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

ghd Il phon ghd Helios elimina l'effetto crespo e ti assicura una chioma morbida e lucente

L’haircare routine è un rito per la maggior parte delle donne perché possiamo dedicarci alla cura dei nostri capelli e concederci qualche momento tutto per noi. Una coccola che si trasforma in un “incubo” nel momento in cui dobbiamo passare allo styling. Quello che possiamo considerare il momento più insidioso può rendere vani tutti i trattamenti perché l’effetto crespo è dietro l’angolo.

Eppure siamo qui per rivelarvi che da oggi in poi non dovrete temere più l’umidità, il caldo, la pioggia, il vento: praticamente i vostri capelli saranno invincibili e l’effetto frizz un lontano ricordo e a renderlo possibile è un semplice tool il phon. Visto che l’impresa è impegnativa ci vuole un asciugacapelli all’altezza come quelli di ghd, leader nel campo dell’hairstyling che ha diversi assi nella manica e uno di questi si chiama Helios. Il phon ionico ti assicura capelli sempre in ordine in metà tempo e a metà prezzo o quasi.

Offerta ghd Helios Asciugacapelli professionale ionico anticrespo

L’asciugacapelli più amato dalla community ghd con oltre 8mila recensioni solo per poche ore è a 145,90€, in pratica se lo acquisti risparmi il 36% ora e anche in futuro perché con questo tool la piega in salone non sarà più necessaria visto che potrai realizzarla a casa tua.

La piega sarà sempre spettacolare con ghd Helios

Per una chioma effetto glow metà del lavoro la fanno i prodotti della haircare routine, metà l’asciugacapelli e ghd Helios è quello di cui hai bisogno per avere una piega spettacolare.

Come succede per la maggior parte dei device ghd, la tecnologia è affidata a professionisti che sviluppano gli apparecchi per ottenere il massimo risultato. Anche ghd Helios è stato progettato da ingegneri che hanno collaborato con hairstylist per dare vita a un apparecchio che unisce controllo e potenza.

ghd

A rendere possibile tutto questo è la tecnologia Aeroprecis unica nel suo genere perché si basa su elementi aerodinamici. Questi, nel momento in cui vengono usati in combo con il beccuccio professionale raccolgono la potenza e la indirizzano dove serve per uno styling preciso e veloce.

Offerta ghd Helios Asciugacapelli professionale ionico anticrespo

Che tu abbia capelli lunghi e folti o corti, non impiegherai mai molto tempo ad asciugarli perché ghd Helios è dotato di motore brushless con un flusso d’aria che arriva fino a 120 km/h. Avrai poi la possibilità di realizzare pieghe in ogni momento della giornata perché alla potenza extra corrispondono bassi livelli di rumorosità.

Styling professionali anche per i meno esperti

Non devi essere un’esperta per realizzare una piega impeccabile, anche se sei alle prime armi avrai un risultato professionale. Il phon ghd Helios ha un design ergonomico che ti permette di maneggiarlo facilmente e senza affaticare le braccia perché è super leggero.

Ma a fare la differenza è la tecnologia agli ioni che ti regala un’acconciatura tre volte più definita alla metà del tempo. Devi solo scegliere la temperatura e la velocità regolabile presente sul manico del phon e terminare la piega con l’aria fredda. I tuoi capelli appariranno molto più morbidi, luminosi e senza l’antiestetico effetto crespo, anzi grazie al beccuccio potrai indirizzare il getto d’aria per un risultato voluminoso che dura per giorni.

Offerta ghd Helios Asciugacapelli professionale ionico anticrespo

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