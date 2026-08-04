C’è una buona notizia per te, abbiamo trovato il kit phon e spazzola che ti permette di dire per sempre addio ai capelli crespi

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Con il kit ghd Air avrai la soluzione definitiva contro l'effetto crespo

Non ha importanza quale sia la nostra tipologia di capelli, possiamo essere lisce o ricce, i capelli crespi prima o poi appaiono sulla nostra testa e ci danno un aspetto arruffato. Poi, non c’è stagione dell’anno che tenga, l’effetto frizz può apparire tanto con l’umidità invernale che con quella estiva. Anche se è un problema comune a tutte non dobbiamo arrenderci perché ci sono numerose soluzioni per eliminare l’effetto crespo, in ogni caso tutto inizia dall’asciugacapelli.

Le alte temperature e il tempo dello styling possono stressare ulteriormente i capelli, quindi dobbiamo andare alla ricerca di un phon che unisca velocità e tecnologia. Noi abbiamo trovato non solo un asciugacapelli, ma un kit pensato su misura per ottenere una chioma disciplinata in pochi minuti. L’Air Kit di ghd con il phon professionale Air, la spazzola in ceramica e due beccucci rivoluzionerà totalmente il tuo modo di fare la piega.

Offerta ghd air Kit Asciugacapelli professionale con accessori e spazzola in ceramica

L’asciugacapelli ghd air agli ioni

Il pezzo forte del kit è l’asciugacapelli Air che ha una caratteristica imprescindibile quando si vuole prevenire l’effetto crespo: ha una tecnologia agli ioni. La differenza con quelli privi di questa tecnologia sta tutta qui. Il flusso d’aria è arricchito di ioni negativi che aiutano il fusto del capello a trattenere l’idratazione naturale, eliminano l’elettricità statica e di conseguenza annullano l’effetto crespo.

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La presenza della tecnologia agli ioni non è poco, ma come sappiamo gli asciugacapelli ghd offrono sempre il meglio ai loro fan e per questo il modello Air ha un potente motore da 2.100W che genera un flusso d’aria ad alta pressione. In questo modo potrai asciugare i capelli in pochi minuti dalle radici alle punte adeguando il tutto alle necessità della tua chioma.

Il phon infatti ha due temperature e due velocità più il getto d’aria fredda. Perfetto per fare qualsiasi tipologia di piega, il phon presente nel kit include anche un beccuccio per incanalare l’aria e il diffusore professionale, ideale per chi ha i capelli ricci. Qualsiasi styling creerai avrai sempre capelli morbidi e lucenti e senza sforzo. Leggero e dal design ergonomico i pulsanti sul manico ti permettono di decidere la velocità e la temperatura con un solo gesto anche se sei mancina.

Clips e spazzola completano il kit

Per eliminare l’effetto crespo, grazie al set ghd Air potrai affidarti ad altri due strumenti e in particolare alla spazzola rotonda ceramic brush. Il modello con diametro 3 proprio perché ha il cilindro in ceramica trattiene il calore in questo modo avrai una piega più duratura e non rovinerai la chioma. Per avere un risultato come quello del salone ti consigliamo di dividere i capelli in ciocche da isolare con le clips ghd presenti nel kit, realizzate in materiale resistente e con un beccuccio ampio in grado di trattenere sezioni consistenti di capelli.

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Quando lavorerai le ciocche con la spazzola, noterai che queste si asciugheranno molto più velocemente merito come anticipato del rivestimento in ceramica che trattiene il calore garantendo volume alle radici e lucentezza sull’intera ciocca. Il manico ergonomico con rivestimento antiscivolo, assicura una presa salda così da avere un maggiore controllo durante la piega.

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