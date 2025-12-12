GHD, il phon professionale, con tutti gli accessori per lo styling perfetto, è ora al minimo storico

Il phon professionale di GHD ora è scontato ed è super accessoriato, per una piega come dal parrucchiere.

iStock Photos Phon professionale ghd scontato da comprare

Cerchi un phon professionale ad un prezzo imbattibile? Allora è arrivato il momento di correre! Su Amazon infatti è possibile trovare il ghd Air Kit scontato del 34%.

Costa solamente 119 euro e ha tantissime recensioni positive. Chi l’ha provato lo descrive come un prodotto di altissima qualità, funzionale ed efficiente. Sono soddisfatti del rapporto qualità-prezzo, lo trovano maneggevole con accessori intelligenti e semplici da usare.

Insomma: se c’è un beauty tool che ogni amante dello styling considera un vero investimento di bellezza, quello è il ghd Air Hair Drying Kit. Un kit completo con phon professionale e accessori indispensabili per un risultato da salone in casa, ora disponibile al minimo storico!

Qual è il miglior phon in offerta

Il punto di forza di questo kit è il phon ghd Air, dotato di un motore professionale AC ad alta potenza che asciuga i capelli più velocemente rispetto ai phon tradizionali, ma senza compromettere la bellezza della chioma. Grazie alla tecnologia avanzata a ioni i capelli risultano morbidi, lucidi e privi di effetto crespo, anche quando si vuole creare uno styling complesso o definire ricci e onde naturali. La possibilità di regolare temperatura e velocità, ma anche di usare il getto d’aria fredda, aiuta a fissare la piega per uno styling come quello del parrucchiere.

Offerta ghd Air Kit Phon Professionale Spazzola ad Aria Calda con 6 Accessori

Quello che rende il kit davvero speciale è la sua completezza. Oltre al phon infatti nella confezione sono inclusi un diffusore professionale, ideale per dare corpo e definizione ai ricci, un beccuccio piatto di precisione, perfetto per ottenere un liscio perfetto ciocca per ciocca. Troviamo poi due clip per dividere le sezioni di capelli e lavorare con maggiore controllo, una spazzola in ceramica, pensata per modellare e dare volume. Infine viene fornita una sacca protettiva anti-polvere, utile per conservare tutto ordinatamente. In questo modo avrai a disposizione un set completo per creare look diversi, dal liscio elegante al mosso naturale, senza dover ricorrere a strumenti aggiuntivi.

Il ghd Air non è solo un prodotto di bellezza, ma è un investimento sulla qualità della tua hair routine quotidiana. La combinazione di prestazioni professionali, facilità d’uso e risultati da salone rende questo kit ideale sia per chi ha una chioma difficile da gestire, ma anche per chi vuole velocizzare l’asciugatura senza rinunciare ad un finish curato e duraturo. Ora che il prezzo è al minimo storico, l’occasione per portare a casa uno strumento versatile, potente e affidabile è davvero imperdibile.

Come usare il phon professionale

Come usare al meglio questo phon professionale? Per ottenere il massimo dal phon professionale GHD Air è importante partire dalla giusta preparazione dei capelli. Dopo averli lavati, tamponali delicatamente con un asciugamano, evitando di strofinarli per ridurre l’effetto crespo. Applica un termoprotettore su tutta la lunghezza dei capelli per proteggerli dal calore, ma anche per mantenere colore e lucentezza, creando la base perfetta per qualsiasi styling.

Quando accendi il phon, scegli la velocità e la temperatura più adatte al tuo tipo di capello. I capelli fini o fragili si asciugano meglio a bassa temperatura e velocità ridotta, mentre capelli normali richiedono un’impostazione media. Per capelli spessi o per un’asciugatura veloce puoi utilizzare la temperatura alta. Alla fine della piega il getto d’aria fredda ti consentirà di fissare lo styling e rendere la chioma più lucida e duratura.

