Il dupe del Dyson Supersonic, che funziona davvero, esiste. Ne abbiamo trovati 6

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Le alternative al phon Dyson da comprare

Inutile negarlo, almeno una volta tutti abbiamo sognato di asciugare i capelli con il Dyson Supersonic. Molto più di un phon, ma un tool beauty ad alta tecnologia capace di trasformare davvero la chioma.

Hai presente quelle volte in cui esci dal parrucchiere, i tuoi capelli profumano e sono leggeri come una nuvola, lucenti e senza effetto crespo? Bene, il Dyson Supersonic è in grado di regalarti quella sensazione. E sì, la maggioranza di noi lo vorrebbe, ma il prezzo spesso ci ferma dal fare quella scelta.

Dunque che fare? La soluzione sono i dupe: prodotti che imitano la qualità, le caratteristiche e la resa del phon Dyson, ma hanno un prezzo decisamente più basso! Su Amazon ne puoi trovare differenti, scegliendo quello che preferisci in base alle tue esigenze.

Se anche tu hai capelli crespi e indomabili, è arrivato il momento di provare il dupe del phon Dyson. Il lavoro l’ho già fatto io per te. Ne ho testati diversi e questa è la mia onesta opinione.

Dreame Hair Glory – Sembra il Dyson, ma non lo è

Il Dreame Hair Glory è senza ombra di dubbio il phon più citato quando si parla di dupe del Dyson Supersonic. Ha un motore brushless ad alta velocità che arriva a 110.000 giri al minuto e genera un flusso d’aria di 70 m/s.

Il risultato? Consente di asciugare in meno di due minuti i capelli di lunghezza media. Inoltre è facilissimo da usare e pratico grazie ad un peso che non supera i 345 grammi.

La tecnologia a ioni negativi aiuta a sigillare le cuticole e ridurre l’effetto crespo, rendendo la chioma morbidissima e lucente. Il sensore per la protezione termica, inoltre, mantiene la temperatura stabile a 57°C, con l’alternanza dei due flussi caldo/freddo per evitare danni da calore.

Il prezzo è super conveniente e con meno di 100 euro ti porti a casa un phon che è molto simile al Dyson Supersonic in termini di prestazioni e risultati.

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GHD Helios – Per un risultato in stile Dyson

Visivamente molto diverso dal Dyson Supersonic, il phon GHD Helios in realtà garantisce un risultato che è identico. Non ne imita l’estetica, ma l’effetto “appena uscita dal salone del parrucchiere”.

Con 2.200 watt di potenza, questo phon genera un getto d’aria ad alta concentrazione che garantisce una messa in piega eccellente. Permette di ridurre l’effetto crespo e rende i capelli super lucenti. Maneggevole e leggero, non a caso è uno fra i phon preferiti dai parrucchieri.

Ha un prezzo conveniente, soprattutto perché consente di acquistare un phon che non lascerai più, soprattutto se hai capelli difficili da domare e tendenti al crespo.

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Laifen Swift Special – Il dupe silenzioso come il Dyson

Chi ha provato almeno una volta il Laifen Swift Special lo sa: questo phon non ha nulla da invidiare al Dyson Supersonic. Potenza e velocità di asciugatura sono praticamente identici, garantendo una piega impeccabile anche per capelli lunghi. Ciò che lo distingue è soprattutto la sua silenziosità grazie ad un sistema di ventole in lega di alluminio.

Dotato di un sistema di protezione termica, questo phon ha un ciclo automatico che alterna tre livelli di calore. Inoltre, grazie a 200 milioni di ioni negativi, chiude le cuticole e riduce l’effetto crespo in modo visibile. Nella confezione trovi anche due ugelli magnetici e il diffusore, oltre ad una sacca per portare il phon anche in viaggio. Il prezzo è superiore a quello del Dreame, ma nettamente inferiore al Dyson.

JIMMY F7 – Il dupe del Dyson per chi ha i capelli crespi

Se il tuo sogno è il phon Dyson perché hai i capelli crespi, allora prima di comprarlo dovresti provare il JIMMY F7. L’estetica è praticamente identica, tanto che ad una prima occhiata potresti confonderlo con il Dyson Supersonic.

Bianco perla, compatto ed elegante, ha un sistema di aggancio magnetico degli accessori che è identico a quello del Dyson. Ha un motore digitale brushless di ultimissima generazione con 1.600 watt di potenza e un flusso d’aria da 18 m/s. Grazie al chip PID monitora la temperatura per prevenire surriscaldamenti.

Ma l’elemento più interessante è la tecnologia Nanoi che cattura l’umidità dall’aria donandola ai capelli grazie a ioni carichi d’acqua. In questo modo crea uno strato protettivo che mantiene l’idratazione e regala una chioma setosa e lucente. Il prezzo è praticamente un quarto di quello del Dyson ed è davvero un ottimo phon.

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Xiaomi Water Ionic H500 – Se vuoi capelli lucidi come con il phon Dyson

Xiaomi firma un dupe del Dyson Supersonic che è un vero e proprio gioiellino. Compatto, minimalista e leggerissimo, questo phon ha un prezzo super conveniente, ma una qualità costruttiva eccellente. Il suo punto forte è un sistema di doppi ioni d’acqua. Si tratta di un condensatore che assorbe l’umidità presente nell’aria e la atomizza in ioni negativi che permettono di proteggere la fibra capillare e mantenere l’idratazione. Il sensore termico consente di rilevare la temperatura in uscita per ben 60 volte al secondo. Le prestazioni di asciugatura sono top, contro doppie punte ed effetto crespo.

Dreame Pocket – Il dupe mini del Dyson per i tuoi viaggi

Sogni di avere capelli favolosi anche in viaggio? Beh, allora ti servirà il dupe del phon Dyson in versione poket! Dreame Pocket pesa meno di una bottiglia d’acqua ed è pensato per chi non vuole rinunciare alla qualità quando viaggia, è in palestra oppure ha poco spazio in bagno.

Pesa meno di 300 grammi e la struttura è super slim pieghevole in tre configurazioni diverse, per adattarsi a qualsiasi situazione. Nonostante le dimensioni ridotte ha delle prestazioni che sono impeccabili. Ha un un flusso d’aria di 70 m/s, mentre la temperatura viene mantenuta costante grazie ad un sistema di controllo integrato.

Emette 300 milioni di ioni negativi per centimetro cubo, sigillando le cuticole e riducendo l’effetto crespo.

Le due bocchette magnetiche incluse consentono di trasformare questo phon in uno styler mini 3 in 1 da portare sempre con te per una chioma impeccabile in pochi step. Il prezzo? Ne vale la pena, soprattutto perché puoi usarlo pure per sostituire il phon di casa.

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