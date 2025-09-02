È qui che entra in gioco Dyson Supersonic r, l’asciugacapelli più leggero e più potente mai creato dall’azienda inglese. Con un design completamente ripensato e un peso di soli 325 grammi, è fino al 30% più piccolo e il 20% più leggero del Supersonic classico. Una novità che fa subito la differenza quando lo si tiene in mano. Non è solo un phon: è un concentrato di tecnologia che promette asciugature rapide, precise e delicate, riducendo i danni da calore e migliorando lucentezza e definizione, testato e approvato anche da hairstylist professionisti, a conferma della sua vocazione “da backstage”.

Design: come è fatto VOTO: 8

Dyson Supersonic r si riconosce al primo sguardo: in primis per i caratteristici materiali premium del brand e poi per la forma originale e insolita per un asciugacapelli. Infatti, il corpo è curvo e compatto, con una forma a “J” rovesciata con un anello che ospita il motore. Sulla carta è 20% più leggero e 30% più compatto rispetto al modello classico, qualità che lo rendono estremamente maneggevole durante sessioni di styling prolungate.

Nella confezione troviamo diversi accessori magnetici: concentratore (per uno styling preciso ciocca per ciocca), diffusore per l’asciugatura dei ricci, accessorio per l’asciugatura veloce (per ridurre i tempi in caso di capelli folti), pettine lisciante (per ridurre il crespo e ottenere un finish naturale) e accessorio per il finish (per controllare i baby hair e rifinire la piega). Dal corpo del phon possiamo scegliere tra 3 livelli di temperatura e 3 di potenza del flusso d’aria.

Ogni elemento si aggancia con semplicità e può essere ruotato per adattarsi alle diverse esigenze di styling, anche grazie ai chip RFID che permettono all’asciugacapelli di riconoscerli e adattarsi alle impostazioni usate l’ultima volta. Nel pacchetto, quindi, abbiamo tutto ciò che serve per curare diversi tipi di chiome e per occuparci di diverse parti con lo stesso strumento, come le radici, le punte, la frangia e il ciuffo.