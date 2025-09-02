Quante volte ci siamo ritrovate davanti allo specchio con la sensazione che la piega fosse un lavoro infinito? Specialmente con i capelli lunghi o spessi, l’asciugatura può diventare una vera maratona, senza parlare del crespo, dei baby hair indomabili e delle ciocche che sembrano non volersi mai disciplinare. Negli ultimi anni la tecnologia beauty ci ha regalato strumenti sempre più avanzati per semplificare la routine e ottenere a casa risultati da salone, ma spesso anche i phon di ultima generazione risultano ingombranti o troppo pesanti da usare a lungo.
Il Dyson Supersonic r è il phon più leggero e potente mai creato dal brand: pesa solo 325g, asciuga rapidamente senza danneggiare i capelli e include 5 accessori intelligenti per look lisci, mossi o ricci con risultati professionali a casa.
Dyson Supersonic r
È qui che entra in gioco Dyson Supersonic r, l’asciugacapelli più leggero e più potente mai creato dall’azienda inglese. Con un design completamente ripensato e un peso di soli 325 grammi, è fino al 30% più piccolo e il 20% più leggero del Supersonic classico. Una novità che fa subito la differenza quando lo si tiene in mano. Non è solo un phon: è un concentrato di tecnologia che promette asciugature rapide, precise e delicate, riducendo i danni da calore e migliorando lucentezza e definizione, testato e approvato anche da hairstylist professionisti, a conferma della sua vocazione “da backstage”.
- Peso piuma
- Design compatto e bilanciato
- Asciugatura rapida e precisa
- Riduzione del crespo
- Prezzo premium
- Cavo robusto ma ingombrante
- Su capelli spessi è lento
Design: come è fatto
Dyson Supersonic r si riconosce al primo sguardo: in primis per i caratteristici materiali premium del brand e poi per la forma originale e insolita per un asciugacapelli. Infatti, il corpo è curvo e compatto, con una forma a “J” rovesciata con un anello che ospita il motore. Sulla carta è 20% più leggero e 30% più compatto rispetto al modello classico, qualità che lo rendono estremamente maneggevole durante sessioni di styling prolungate.
Nella confezione troviamo diversi accessori magnetici: concentratore (per uno styling preciso ciocca per ciocca), diffusore per l’asciugatura dei ricci, accessorio per l’asciugatura veloce (per ridurre i tempi in caso di capelli folti), pettine lisciante (per ridurre il crespo e ottenere un finish naturale) e accessorio per il finish (per controllare i baby hair e rifinire la piega). Dal corpo del phon possiamo scegliere tra 3 livelli di temperatura e 3 di potenza del flusso d’aria.
Ogni elemento si aggancia con semplicità e può essere ruotato per adattarsi alle diverse esigenze di styling, anche grazie ai chip RFID che permettono all’asciugacapelli di riconoscerli e adattarsi alle impostazioni usate l’ultima volta. Nel pacchetto, quindi, abbiamo tutto ciò che serve per curare diversi tipi di chiome e per occuparci di diverse parti con lo stesso strumento, come le radici, le punte, la frangia e il ciuffo.
Come funziona
Nel cuore del Supersonic r c’è il motore Hyperdymium, capace di raggiungere 110.000 giri al minuto. Ovviamente non si tratta solo di potenza bruta, ma il flusso d’aria è concentrato e controllato, per asciugare rapidamente senza stressare i capelli. La vera innovazione in questo dispositivo è nel sistema di 10 lamine riscaldanti integrate nella curva del phon: il calore viene diffuso in modo uniforme, evitando i “punti caldi” che possono seccare e danneggiare le ciocche. Grazie al controllo intelligente del calore, monitora la temperatura oltre 40 volte al secondo per evitare danni da eccesso di calore. Il risultato è un’asciugatura veloce, capelli più idratati e una lucentezza naturale.
In particolare, come anticipato, rispetto al Supersonic classico, il modello “r” introduce un formato più piccolo e maneggevole, un sistema di riscaldamento ottimizzato per precisione maggiore nello styling e accessori “intelligenti” che memorizzano le preferenze di utilizzo. La leggerezza lo rende ideale anche per chi ha capelli lunghi o folti, che richiedono più tempo per essere gestiti. Inoltre, la silenziosità del motore e l’equilibrio del peso offrono un comfort superiore rispetto ai phon tradizionali.
In poche parole, è stato pensato non solo per asciugare, ma per dare forma e definizione ai capelli con un controllo professionale, con una grande attenzione per la cura della chioma.
Quali tipi di Styling si possono applicare
Il bello dei dispositivi Dyson, tra cui Supersonic r, è sicuramente la versatilità. Il vantaggio rispetto ai phon classici è che con i vari accessori si può passare da un look all’altro senza cambiare strumento, ad esempio con questo dispositivo possiamo creare diversi stili:
- Piega liscia: grazie al concentratore e al beccuccio lisciante, ottieni un finish ordinato e lucido, riducendo fino al 46% l’effetto crespo. Ideale per chi ama il look “sleek” o semplicemente vuole disciplinare le ciocche ribelli.
- Onde morbide o ricci definiti: con il diffusore e gli ioni negativi, i ricci mantengono la loro forma naturale senza gonfiarsi né seccarsi, grazie alla diffusione uniforme del calore che preserva elasticità e idratazione.
- Styling veloce: l’accessorio potente per l’asciugatura riduce i tempi al minimo, perfetto per le mattine di corsa o per chi ha capelli molto folti.
- Rifiniture professionali: l’accessorio per il finish è il segreto per domare i baby hair e perfezionare il look, dando quella lucentezza che di solito otteniamo solo dal parrucchiere.
I dispositivi Dyson, da Airwrap al phon Supersonic, danno il meglio di loro quando si usano gli accessori in combo: ad esempio, per un liscio perfetto possiamo fare una passata con l’accessorio per l’asciugatura veloce, una con il pettine lisciante e una con il concentratore professionale, a seconda del tipo di capello.
Dyson Supersonic r
Conclusioni
Dyson Supersonic r rappresenta un passo avanti notevole rispetto al modello originale: più leggero, più compatto, più intelligente. È un prodotto pensato per chi non vuole compromessi tra velocità, cura del capello e styling professionale, senza pensare troppo al budget.
Il prezzo infatti è premium, come siamo abituati con Dyson: 549 euro. Non è quindi un phon per tutti, ma non deluderà chi desidera il massimo in termini di prestazioni, ergonomia e protezione dei capelli. Lo apprezzerai particolarmente se hai capelli lunghi, spessi o crespi e cerchi un dispositivo in grado di semplificare la piega, se ami cambiare look (liscio, mosso, naturale) senza danneggiare i capelli e se hai già apprezzato il Supersonic classico, ma desideri una versione più leggera e precisa.