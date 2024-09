Il multistyler Dyson Airwrap è davvero incredibile come dicono? Scopri come funziona questo dispositivo con tecnologie avanzate che proteggono i capelli dal calore eccessivo, insieme ad alcuni consigli per la piega perfetta.

Un multistyler offre numerosi vantaggi rispetto a un phon tradizionale abbinato a spazzole, ferri o piastre. Mentre un phon richiede più passaggi e strumenti per ottenere diversi stili, un multistyler, come il Dyson Airwrap, combina diverse funzioni in un unico dispositivo, rendendo lo styling più veloce, efficiente e meno stressante per i capelli (e per noi che dobbiamo metterli in piega).

Grazie alla tecnologia avanzata, come il flusso d’aria Coanda, i multistyler modellano i capelli senza la necessità di temperature elevate, riducendo i danni da calore. In particolare, spiccano tra tutti i Dyson, i quali offrono il vantaggio di asciugare e acconciare i capelli simultaneamente, mantenendo la salute delle fibre capillari e riducendo l’effetto crespo, il tutto con un design ergonomico che riduce la fatica.

VOTO TOTALE 8.7 Dyson Airwrap complete long volumise Lo sappiamo, Dyson Airwrap è l’oggetto del desiderio di molte. Da anni sui social continuiamo a guardare unboxing, tutorial e get ready with me con questo dispositivo, chiuso nel suo prezioso ed elegante bauletto. Complete Long Volumise è sicuramente una delle edizioni più complete, soluzione innovativa per lo styling dei capelli progettata per creare diverse acconciature senza causare danni da calore estremo. Grazie all'uso dell'aerodinamica e alla tecnologia Coanda, il dispositivo sfrutta un flusso d'aria controllato per modellare e asciugare i capelli contemporaneamente, creando acconciature lisce, ricce, con boccoli e pettinando anche i famigerati baby hair. PRO Soluzione unica per qualsiasi acconciatura

Qualità di costruzione e durabilità

Semplice da utilizzare CONTRO Prezzo non accessibile per tutte Design e componenti: quali accessori contiene VOTO: 9 Dyson Airwrap Complete long volumise è dotato di 6 accessori pensati per tutti i tipi di capelli e differenti esigenze di styling. Tra questi: Pre-styler lisciante Coanda che asciuga velocemente i capelli preparando la base per lo styling, e nasconde i baby hair. Tenendo questo accessorio a contatto con i capelli, sfrutteremo due getti d'aria che agiscono in contemporanea sulle ciocche, lisciando e definendo lo styling; se, invece, lo utilizzeremo come un phon classico, con un po’ di distanza dai capelli, potremo semplicemente rimuovere l’umidità in eccesso e preparare la chioma per lo styling.

che asciuga velocemente i capelli preparando la base per lo styling, e nasconde i baby hair. Tenendo questo accessorio a contatto con i capelli, sfrutteremo due getti d'aria che agiscono in contemporanea sulle ciocche, lisciando e definendo lo styling; se, invece, lo utilizzeremo come un phon classico, con un po’ di distanza dai capelli, potremo semplicemente rimuovere l’umidità in eccesso e preparare la chioma per lo styling. Coni lunghi Airwrap da 30 mm e 40 mm per creare ricci voluminosi o onde morbide (da scegliere a seconda dell’effetto voluto e della lunghezza della chioma). Basta avvicinare una ciocca al cono acceso per far sì che si avvolga da sola: attendendo 15 secondi circa il gioco è fatto. Una piccola manopola in alto ci consente di scegliere la direzione dell’aria, per creare le onde verso sinistra o verso destra.

da 30 mm e 40 mm per creare ricci voluminosi o onde morbide (da scegliere a seconda dell’effetto voluto e della lunghezza della chioma). Basta avvicinare una ciocca al cono acceso per far sì che si avvolga da sola: attendendo 15 secondi circa il gioco è fatto. Una piccola manopola in alto ci consente di scegliere la direzione dell’aria, per creare le onde verso sinistra o verso destra. Spazzola lisciante per domare i capelli e ottenere uno styling liscio, perfetta su capelli corti e frange per ridurre l’effetto crespo con una passata.

per domare i capelli e ottenere uno styling liscio, perfetta su capelli corti e frange per ridurre l’effetto crespo con una passata. Spazzola rotonda volumizzante per aggiungere corpo e volume durante l'asciugatura.

per aggiungere corpo e volume durante l'asciugatura. Diffusore per domare, definire e asciugare i capelli ricci e mossi naturali.

per domare, definire e asciugare i capelli ricci e mossi naturali. Spazzola per la pulizia del filtro, necessaria per la manutenzione del dispositivo. Ogni componente è studiato per integrarsi perfettamente nel design compatto del dispositivo con un click ed essere riposto nel box-custodia, dove conservare al sicuro tutti gli accessori. Caratteristiche tecniche: come funziona Dyson Airwrap VOTO: 9 Il cuore di Dyson Airwrap è il suo potente motore digitale V9 che genera un flusso d'aria sufficiente per creare l'effetto Coanda, che avvolge i capelli intorno ai coni senza la necessità di applicare calore eccessivo o liscia i baby hair con un getto d’aria apposito. In particolare, attira i capelli verso la superficie delle spazzole, facilitando notevolmente la piega e riducendo al minimo i movimento da fare. Il controllo intelligente del calore è la tecnologia che consente di evitare danni e mantenere la salute dei capelli misurando la temperatura del flusso d’aria più di 40 volte al secondo per mantenerla al di sotto dei 150°. È indicato soprattutto per capelli lunghi, ma è utilizzabile da qualsiasi lunghezza media e corta, con risultati ottimali su capelli lisci, mossi o leggermente ondulati​. La versatilità del dispositivo sta anche nella possibilità di cambiare facilmente e velocemente l'accessorio a seconda dell'acconciatura desiderata: basta toccare una levetta alla base per sganciare il pezzo, per poi con un click attaccare il successivo. I pulsanti presenti sono solo due: uno per accendere il dispositivo e controllare il calore (caldo, molto caldo e freddo) e uno per scegliere tra 3 velocità del flusso d’aria. Come utilizzarlo, la facilità d'uso VOTO: 8 C’è un elemento molto importante da tenere a mente quando si utilizza un dispositivo come Dyson Airwrap: abbiamo bisogno di un po’ di tempo per apprendere i movimenti e capire i tempi giusti per i nostri capelli e il tipo di styling che vogliamo ottenere. Quindi i risultati ottimali si otterranno dopo un po’ di prove e con l’acquisizione di una manualità minima. Inoltre, anche le aspettative sono importanti: non otterremo la stessa durata della piega fatta con il ferro o, in generale, con un calore molto elevato. L’aspetto positivo è, però, che i capelli non si rovinano e possono essere ripresi con facilità il giorno dopo, se qualche ciocca non è più al suo posto. Partendo da questi presupposti, con l’esperienza abbiamo imparato qualche trucchetto e accorgimento che aumenta notevolmente la tenuta della piega e migliora i risultati. Per ottenere boccoli definiti e duraturi il capello deve essere umido: per onde definite o ricci voluminosi, è essenziale lavorare con capelli leggermente umidi (asciugati circa all’80%) e, possibilmente, su piccole sezioni della chioma. Se utilizzati su capelli completamente asciutti, i coni perderanno quasi completamente la loro efficacia. Attenzione ai tempi: per ottenere i migliori risultati occorre tenere il capello avvolto al cono per circa 10-15 secondi, per poi attivare il flusso di aria fredda per altri 3-5 secondi. È importantissimo spegnere il getto d’aria prima di rimuovere la ciocca dal cono, altrimenti il boccolo non manterrà la sua forma migliore. I prodotti pre-styling sono molto importanti: dopo numerose prove ed errori, abbiamo capito che la tenuta della piega dipende anche dai prodotti che utilizziamo, come una buona spuma volumizzante. Non devono appesantire il capello, ma dargli un po’ di tono affinchè regga meglio lo styling. La manutenzione è fondamentale: lavorando con l’aria, com’è normale che sia, il dispositivo tende ad accumulare polvere e residui di sporco sul suo filtro. Per questo occorre pulirlo spesso per far sì che la portata dell’aria che attraversa il filtro sia sempre quella giusta. Bastano davvero pochi secondi e serve solo la spazzolina per la pulizia già inclusa nella confezione. Sommario Dyson Airwrap complete long volumise Design e componenti: quali accessori contiene 9 Caratteristiche tecniche: come funziona Dyson Airwrap 9 Come utilizzarlo, la facilità d'uso 8

Conclusioni Il Dyson Airwrap Complete Long è una soluzione avanzata per chi desidera avere la possibilità di fare diversi tipi di styling “come dal parrucchiere” senza danneggiare i capelli con il calore. Il suo prezzo si aggira intorno ai 549€ (con la possibilità di trovarlo in offerta e risparmiare fino a 50€): una cifra considerevole non per tutti i budget, ma giustificata dalla tecnologia all'avanguardia che supera tutti gli styler presenti sul mercato, dalla semplicità d’uso e dalla qualità dei materiali, che lo rendono un dispositivo efficace e molto durevole nel tempo. Se desideri uno strumento multifunzione che offra versatilità e protezione per i tuoi capelli, Dyson Airwrap è sicuramente una scelta che saprà darti grandi soddisfazioni.