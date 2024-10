Alternativa Dyson Airwrap: la spazzola più venduta su Amazon è in offerta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La migliore alternativa al Dyson Airwrap? La spazzola Bellissima ad aria calda 5 in 1, super venduta su Amazon e recensita dagli utenti come prodotto perfetto da comprare al posto del Dyson Airwrap.

Quest’ultimo è una spazzola di altissima qualità che consente di asciugare i capelli e creare favolose acconciature. Richiede però una spesa piuttosto alta che non tutti sono disposti a sostenere.

Dunque cosa comprare al posto del Dyson Airwrap? Il verdetto arriva proprio da Amazon, dove da oggi è in offerta la spazzola ad aria calda più venduta. Uno strumento 5 in 1 per uno styling luminoso e perfetto.

Qual è la migliore alternativa al Dyson Airwrap?

La migliore alternativa al Dyson Airwrap – recensioni alla mano – è la

spazzola Bellissima GH18 1000 5in1 Dry&Style. Un modellatore ad aria calda per realizzare stili differenti durante l’asciugatura.

Nella confezione sono disponibili diversi accessori per realizzare una piega liscia, mossa o super riccia. Sono tutti rivestiti in ceramica per favorire la distribuzione del calore in modo uniforme e assicurare la scorrevolezza delle ciocche.

Le combinazioni di flusso aria/temperatura inoltre permettono di usare la spazzola su qualsiasi tipo di capello, mentre l’aria fredda aiuta a fissare la piega al meglio. Le prestazioni favolose infine sono garantite da una potenza di 1000W. Insomma: uno strumento ottimo per chi sogna da tempo di asciugare i capelli e realizzare lo styling in un solo gesto.

Oggi in sconto a meno di 40 euro su Amazon. Una buona occasione per testarlo e scoprire tutte le sue potenzialità.

Fare la piega mossa come con il Dyson Airwrap: il tutorial

Come utilizzare la spazzola a caldo alternativa al Dyson Airwrap? La piega mossa è senza dubbio la più amata. Dunque inizia ad asciugare i capelli con l’accessorio per l’asciugatura, selezionando il flusso d’aria completo e il calore più alto.

Poi passa alla spazzola, lasciando i capelli solo leggermente umidi. In seguito dividi in due metà i capelli e usa lo styler per i ricci. Prendi una ciocca e avvolgila all’indietro e verso l’interno sullo strumento, attivando il flusso d’aria.

Procedi così per ogni sezione di capelli, ricordandoti di tenere l’aria calda per almeno cinque secondi. Quando l’acconciatura sarà terminata passa le dita fra i capelli per sciogliere le tue onde.

Cosa mettere sui capelli prima?

Prima di iniziare la piega usa un prodotto pre-asciugatura che ti consentirà di massimizzare i risultati negli step successivi. Punta su un addensante se hai dei capelli fini e sottili, mentre è perfetto un volumizzante in caso di capelli piatti. La tua chioma tende al crespo? Allora usa un condizionante specifico.

Come far durare di più la piega?

Il problema di tantissime persone è quello di non riuscire a far durare la piega realizzata con il Dyson Airwrap per tutto il giorno. Lo stesso accade per la sua alternativa più economica.

Il segreto è molto semplice: dopo aver realizzato i boccoli con lo strumento a caldo avvita su se stessa ogni ciocca e puntala con dei becchi per qualche minuto.

Le cuticole del capello in questo modo si sigilleranno, rendendo la tua piega long lasting. Sciogli le ciocche solamente quando i capelli saranno tornati a temperatura, aprendo i boccoli con le dita e con l’aiuto di un pettine antistatico e a denti larghi.

