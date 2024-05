Uno styler per ogni occasione: tra accessori diversi, budget e possibilità di personalizzazione, non è sempre semplice scegliere il dispositivo ideale per i nostri capelli. Ecco come funzionano Dyson AirWrap, Shark FlexStyle e Dreame Pocket.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Fonte: MisterGadget.Tech

Gli styler per capelli sono ormai un trend sui social e offline perché utili per creare look versatili e mantenere i capelli in salute. Grazie alla loro capacità di asciugare, modellare e proteggere i capelli contemporaneamente, sono diventati una parte fondamentale della routine di haircare di molte persone che hanno deciso di eliminare piastre e ferri nella loro quotidianità.

In particolare, prodotti come Dyson Airwrap, Shark FlexStyle e Dreame Pocket sono particolarmente apprezzati per la loro capacità di offrire prestazioni di alta qualità in modo pratico, unendo in un solo dispositivo l’opportunità di scegliere tra diversi tipi di piega, liscia, mossa, con i boccoli e così via.

Non sai quale scegliere? Vediamo insieme le caratteristiche di ciascuno e confrontiamo i loro vantaggi e svantaggi per aiutarti a trovare la soluzione migliore per le tue esigenze di styling.

Dyson Airwrap

Airwrap di Dyson è un prodotto all’avanguardia nel campo dello styling dei capelli. Utilizzando una tecnologia brevettata, che sfrutta il flusso d’aria per asciugare e modellare i capelli simultaneamente, riduce al minimo il rischio di danni da calore. Grazie ai suoi diversi accessori intercambiabili, offre una vasta gamma di opzioni di styling, dalla creazione di onde morbide a ricci più definiti.

La sua tecnologia di regolazione termica intelligente rileva costantemente la temperatura e la regola di conseguenza per proteggere i capelli dal surriscaldamento. Tre impostazioni di velocità e di calore consentono di personalizzare il flusso d’aria a seconda delle necessità e, se si desidera, di fissare la piega con il flusso di aria fredda.

Sebbene il suo prezzo possa essere considerato un investimento significativo, Dyson Airwrap è probabilmente il più apprezzato per la sua efficacia, versatilità e per la qualità dei materiali di costruzione e dell’assistenza post vendita.

Accessori presenti nella confezione: cono Airwrap da 30mm, pre-styler lisciante Coanda, diffusore, spazzola lisciante e spazzola volumizzante rotonda grande.

Dyson Airwrap Complete Dyson Airwrap Complete Volume + Shape Styler - Styler per capelli fini e piatti, Nichel/Fucsia

Shark FlexStyle

Shark FlexStyle è una soluzione più accessibile nel panorama degli styler per capelli: offrendo una gamma simile di funzionalità rispetto ad Airwrap, FlexStyle è in grado di soddisfare le esigenze di styling di molti utenti. La sua struttura leggera e flessibile consente una buona manovrabilità durante l’uso, rendendolo ideale per chi desidera ottenere risultati professionali a casa propria. Basta inserire l’accessorio per lo styling per creare facilmente il look che desideri. Con 3 impostazioni di temperatura, flusso d’aria personalizzabile e possibilità di attivare il getto di aria fredda, hai tutto sotto controllo.

La tecnologia dei cilindri autoavvolgenti si chiama Coanda e sfrutta il getto d’aria, appunto, per avvolgere la ciocca semplicemente avvicinandola al dispositivo, creando onde simili a quelle di una piega professionale.

Pur consentendo di ottenere risultati e performance molto simili a quelle di Airwrap, potrebbe non essere in grado di garantire la stessa precisione e protezione termica avanzata del dispositivo Dyson. Nella sua versione completa c’è anche il diffusore regolabile, strumento fondamentale per lavorare il riccio naturale.

Accessori presenti nella confezione: cilindri autoavvolgenti, spazzola piatta, spazzola ovale, beccuccio concentratore e diffusore.

Offerta Shark FLEXSTYLE Shark FLEXSTYLE Styler e Asciugacapelli 3 in 1, con Arricciacapelli, Spazzola Ovale Volumizzante, Concentratore e Custodia da Viaggio, Senza Danni da Calore, Nero/Oro Rosa

Dreame Pocket

L’asciugacapelli Dreame Pocket è molto diverso rispetto agli altri dispositivi ma, per qualcuna, potrebbe comunque rappresentare un’ottima scelta. Si tratta di un’opzione compatta e portatile per lo styling dei capelli: con i suoi soli 300 g di peso e le dimensioni da pochette, è perfetto per chi viaggia spesso o ha spazi limitati (elemento da considerare per FlexStyle e AirWrap, che sicuramente sono più ingombranti e difficili da trasportare).

Nonostante le sue dimensioni ridotte, offre comunque buone prestazioni per lo styling quotidiano e diversi livelli di personalizzazione del getto d’aria (5 modalità di temperatura e 2 di velocità).

Il suo design ergonomico e leggero lo rende facile da trasportare ovunque, consentendo di mantenere la tua piega preferita ovunque tu vada. Ovviamente, per le sue dimensioni compatte, potrebbe non essere in grado di offrire la stessa potenza e versatilità degli altri styler menzionati, rendendolo più adatto per casi d’uso occasionali o per chi cerca una soluzione più semplice e pratica. In particolare, potresti considerarlo se ti interessa solo il cono autoavvolgente o l’accessorio per la piega liscia.

Accessori presenti nella confezione: bocchetta arricciacapelli, bocchetta anti-crespo per piega liscia e pochette.

Dreame Pocket Dreame Pocket Asciugacapelli tascabile ad alta velocità, 3 forme pieghevoli, peso di 300 g, motore da 110.000 giri al minuto, 300 milioni di ioni negativi per cm³, temperatura costante di 57 °C-Grigio

Conclusioni: quale scegliere?

Leggendo questo articolo ti sarai fatta un’idea un po’ più chiara delle differenze tra questi dispositivi, tutti interessanti per motivi diversi e utili in contesti differenti.

Una cosa da tenere bene a mente quando si acquista uno styler come quelli di cui abbiamo parlato è che il risultato finale è molto soggettivo, e dipende dalle caratteristiche dei tuoi capelli e dalla tua manualità. In generale, il risultato ottenuto non sarà nemmeno lontanamente paragonabile a quello, soprattutto in termini di durata, che si otterrebbe con ferri per i boccoli e piastre, i quali utilizzano alte temperature per risultati sicuramente più duraturi ma che, a lungo andare, possono rovinare e stressare i capelli. Con gli styler si utilizza solo aria calda e si ottiene un risultato simile a quello che si otterrebbe con una piega dal parrucchiere fatta con la spazzola: capelli lucenti, morbidi, ordinati e curati, grazie alle basse temperature che li hanno trattati. Sta a te scegliere il compromesso che più ti aggrada, tra cura del capello e meno durata, o tra calore più elevato per una durata garantita.

In sintesi, Dyson Airwrap rappresenta la scelta ideale per chi cerca la massima precisione, protezione e versatilità, anche se il suo prezzo potrebbe essere proibitivo per alcune (visto che si aggira intorno ai 550 euro). Shark FlexStyle offre un buon compromesso tra prestazioni e prezzo, con risultati simili al primo e un budget più contenuto, di circa 280 euro. Infine Dreame Pocket, molto diverso dai primi due e dal costo di 159 euro, è perfetto per chi cerca una soluzione compatta e portatile, per ottenere una piega a onde o liscia anche in viaggio.