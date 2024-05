Piega perfetta anche a casa: la spazzola che asciuga è virale

Se stai cercando un nuovo asciugacapelli, perché non scegliere una soluzione che ti permetta sia di asciugare i capelli che metterla in piega? Il phon e styler tutto in uno, il Revlon One-Step Volumiser, è già virale su TikTok e su tutti i social media, dove ha raccolto 200 milioni di visualizzazioni (e il contatore continua a salire!).

E se ne vuoi uno, adesso è il momento di acquistarlo su Amazon, dove – tra l’altro – ha migliaia e migliaia di recensioni positive.

Allora, di che si tratta? Si tratta di uno strumento multiuso ideale per capelli corti o medio-lunghi che crea radici voluminose e punte arrotondate. Progettato per asciugare i capelli più velocemente con meno danni da calore, ti farà ottenere ciocche più lucide e dall’aspetto più sano, meno l’effetto crespo.

Il prezzo estremamente competitivo lo rende una scelta ideale perché è facile da usare e utile per per la maggior parte delle lunghezze e dei tipi di capelli, grazie alla possibilità di impostare il calore del getto a seconda dell’utilizzo e in base al tipo di capelli. Il fusto grande facilita l’ottenimento del volume alla radice e facilita lo styling dei capelli lunghi.

La sua forza e la grande popolarità è dovuto alla rapidità di asciugatura e al minimo sforzo, anche per chi non è molto pratico con spazzola e phone, ottenendo comunque una piega come in salone. Il fatto che lo stesso strumento sia in grado di asciugare i capelli e al contempo stirarli e dare volume, elimina la necessità di utilizzare altri apparecchi riscaldati aggiuntivi come i ferri arricciacapelli o le piastre, il che significa che puoi utilizzare meno calore sui capelli, provocando meno danni.

Come usare Revlon One-Step

Dopo aver asciugato e districato le ciocche, scegli tra l’impostazione alta per capelli spessi o grossi e l’impostazione bassa per ciocche fini o più sottili. Mentre asciughi ogni sezione, avvolgendo le ciocche attorno al cilindro riscaldato, sarai in grado di creare un volume duraturo e boccoli voluminosi.

L’ideale è che i capelli debbano essere asciutti all’80% circa prima di iniziare a utilizzare lo strumento per la piega, anche se si possono ottenere risultati soddisfacenti già a capelli bagnati.

Tra gli altri suggerimenti, consigliamo di lavorare sui capelli precedentemente suddivisi in sezioni: in questo modo puoi avvicinarti alla radice, ottenere una finitura migliore e risparmiare tempo.

Per ottenere il volume alla radice, prendi una ciocca con la spazzola e dirigi i capelli verso il lato opposto della ciocca, poi sigilla la piega con un getto di aria fredda; quest’ultimo gesto contribuirà a garantire che il volume duri a lungo.

Se il tuo obiettivo è ottenere una finitura liscia, tieni la spazzola in posizione orizzontale e falla penetrare tra i capelli, facendola scivolare lentamente mentre la fai scorrere lungo i capelli. A seconda dello spessore dei tuoi capelli, potrebbe essere necessario entrare nella parte anteriore e posteriore della sezione per assicurarti di raggiungere ogni parte della ciocca.

Per ottenere dei boccoli naturali, prendi la sezione di capelli e tieni la spazzola in verticale. Continua a girare la spazzola lontano dal viso mentre la tiri lungo i capelli per creare un boccolo stretto. Lascia raffreddare il boccolo e fissalo sulla testa con una pinza; procedi così con tutta la chioma. Una volta che tutte le sezioni sono state asciugate, sciogli i boccoli e passaci le mani per aprirli.

