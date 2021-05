E se le donne diventassero il peggior incubo degli uomini?

editato in: da

Una pellicola in uscita, una polemica e un vero e proprio caso che ha spaccato i generi, ruotano attorno a Una donna promettente, il primo film che vede alla regia Emerald Fennell e che racconta una storia fatta di vendetta, sessismo e violenze che non ci lascia indifferenti.

C’è una ragazza, la protagonista di questa storia, sdraiata sulla sedia. Ha il trucco sbavato e i cappelli in disordine, sembra faccia fatica a tenere gli occhi aperti. Dall’altra parte un gruppo di ragazzi la scruta da lontano. Avrà bevuto troppo -pensano – perché non approfittarne?

E lo fanno. Perché così fanno tutti, dice il film, che afferma neanche troppo velatamente che in ogni uomo si nasconde un violentatore. Ma non sanno che quella fanciulla apparentemente intorpidita dall’alcol è in realtà più lucida che mai e aspetta soltanto vendetta.

Una donna promettente è il primo film che vede alla regia Emerald Fennell. La pellicola, vincitrice dell’Oscar per la migliore sceneggiatura originale, parla della violenza sulle donne, degli abusi e dei soprusi, dei “se l’è andata a cercare” e non salva nessun uomo. Neanche chi non ha compiuto la violenza ma ne è stato complice.

Ed eccola la trama che fa discutere il pubblico, che lo spacca a metà, diventando quasi il portavoce del movimento Me Too. Tutti parlano del film, gli uomini si offendono perché non sono tutti così, e hanno ragione, forse. A tutto questo si aggiunge un’altra polemica, quella che ha fatto slittare al 24 giugno, l’uscita prevista per il a causa della protesta sul doppiaggio dell’attrice transessuale Laverne Cox affidato a un uomo.

L’hype è alle stelle, e come potrebbe essere altrimenti? C’è Carey Mullighan, che interpreta la protagonista Cassie – già nota al pubblico per i ruoli intepretati in Drive e Il Grande Gatsby – che è la donna promettente a cui il titolo fa riferimento.

Una donna dall’anima dark segnata per sempre dallo stupro avvenuto ai danni della sua migliore amica, Nina, durante gli anni del college. Nessuno crede alla sua versione dei fatti e, le dinamiche, sono molto più di un cliché: un video diffuso sui social, l’istituto scolastico che insabbia tutto grazie al potere che ha la famiglia del carnefice – un figlio di papà -, e il tentativo riuscito di infangare Nina, per farla tacere.

Cassie lo sa, sono tutti complici, tutti colpevoli da punire. E ora che la sua migliore amica non c’è più deve vendicarsi. Così nel weekend indossa i panni malconci di una ragazza sbronza per far cadere i maschi nella sua trappola, per coglierli in fragrante prima che compiano la violenza. Lo schema si ripete, fino a quando il passato ritorna nel suo presente.