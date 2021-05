Barbara Berlusconi di nuovo incinta, aspetta il quinto figlio

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Barbara Berlusconi è di nuovo incinta. La figlia di Silvio e Veronica Lario presto accoglierà in famiglia il quinto figlio. Imprenditrice di successo e mamma dolcissima, Barbara è in attesa del terzo figlio dal compagno Lorenzo Guerrieri, manager nel settore immobiliare.

Secondo quanto riporta l’Ansa, il quinto figlio della 36enne dovrebbe nascere a novembre 2021. Per ora non è ancora stato svelato il sesso del piccolo in arrivo, ma mamma e papà sarebbero al settimo cielo. La figlia di Veronica Lario e di Silvio Berlusconi è già mamma di altri quattro bambini: Alessandro, 11 anni, e Giorgio, 9 anni, avuti da Giorgio Valaguzza, Leone, 4 anni, e Francesco Amos, nato il 28 febbraio 2019, frutto del legame con Guerrieri.

Bella come mamma Veronica e con il fiuto per gli affari di papà Silvio, Barbara Berlusconi è una mamma in carriera. In questi anni ha rivestito numerosi ruoli nelle aziende di famiglia, lavorando come dirigente e dimostrando tutta la sua bravura. In passato AD del Milan, Barbara è stata anche amministratore delegato della Holding 14 in cui lavorano anche i fratelli Eleonora e Luigi. Inoltre controlla il 21,42% di Fininvest e ha investito in start up e nel digitale.

Barbara coltiva inoltre numerose passioni, come quella per l’arte, grazie alla gestione della galleria d’arte contemporanea Cardi Gallery. Infine si occupa da tempo di progetti educativi a sostegno di studenti affetti da disturbi dell’apprendimento. Da sempre molto riservata, Barbara Berlusconi non è solita rilasciare interviste. “Amo le donne profonde, sincere e coerenti – aveva confidato qualche tempo fa a Vanity Fair -. Apprezzo le combattenti, non importa se si chiamano Lady Gaga o Michelle Obama”.

Qualche settimana fa Barbara aveva conquistato i fan di Instagram svelando un originale cambio look, con una chioma rosa che la rendeva ancora più affascinante. L’ultimo post prima dell’annuncio della quinta gravidanza, non a caso, è dedicato proprio alla famiglia e alle donne. “Nonne, madri, figlie…donne. Viva le mamme!”, ha scritto, pubblicando uno scatto con Veronica Lario, la nonna e i suoi amatissimi figli.