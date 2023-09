Barbara Berlusconi, la lettera in ricordo del padre Silvio: “Un vuoto incolmabile”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Un compleanno malinconico per Barbara Berlusconi. Alla vigilia di quello che sarebbe stato l’87esimo anniversario di nascita di suo padre Silvio, la ragazza ha voluto ricordarlo con una lunga lettera sui social. Un gesto spontaneo, che assume ancora maggior rilevanza alla luce della discrezione che da sempre contraddistingue i figli del compianto Cavaliere. A poco più di tre mesi dalla morte dell’adorato papà, Barbara si concede un’eccezione, e restituisce un ritratto intimo e personale dell’ex Premier.

La dedica di Barbara Berlusconi

Sono passati poco più di tre mesi da quando, lo scorso 12 giugno, Silvio Berlusconi si è spento all’età di 86 anni. Si è molto scritto di lui, e colleghi ed amici lo hanno ricordato spesso raccontando aneddoti personali e privati. Eppure, in mezzo a tanto clamore, a fare più notizia sono state la discrezione e il contegno della famiglia del Cavaliere: i 5 figli hanno silenziosamente accompagnato il feretro durante i funerali, centellinando dichiarazioni e interviste. Anche in caso di questioni spinose come quella del testamento di Berusconi.

Eppure, alla vigilia di quello che sarebbe stato il compleanno del papà, la terzogenita Barbara si è concessa un’eccezione alla regola, scegliendo di pubblicare una lunga lettera indirizzata proprio all’adorato padre scomparso. “Caro papà, domani sarebbe stato il tuo compleanno. Quando chiudo gli occhi, vedo ancora il tuo sorriso rassicurante e sento il calore della tua mano nella mia. Avevi un cuore grande e un’anima nobile” ha esordito la 39enne commentando uno scatto che la ritrae proprio insieme al Cavaliere. Una foto ironica, che vede padre e figlia tenere tra le mani una maglia del Milan, squadra di cui Berlusconi è stato presidente per molti anni.

Silvio Berlusconi, il ricordo della figlia

“Sebbene molti ti conoscano per i tuoi successi imprenditoriali e per il tuo carisma politico, io ho avuto il privilegio di vedere l’uomo dietro al leader: amorevole, premuroso e profondamente umano. La tua assenza ha lasciato nel mio cuore un vuoto incolmabile, ma i ricordi e i tuoi insegnamenti sono il mio faro” prosegue Barbara, raccontando una dimensione più umana ed amorevole del padre, ai più sconosciuta.

Ma al dolore per una perdita incolmabile, la 39enne impreditrice affianca una lucida gratitudine: “Il mio cuore si riempie di gratitudine ogni volta che penso a te, all’uomo che eri e all’incredibile padre che sono stata fortunata ad avere. Mentre il tempo passa e il mondo cambia, ci sono cose che rimarranno per me immutabili: il tuo ottimismo, la tua esemplare etica del lavoro, la tua generosità e la capacità di realizzare sogni ritenuti impossibili“. Un messaggio che si conclude con una nota di positività e che ha raccolto il consenso dei follower di Barbara, poco avvezzi a dimostrazioni di affetto da parte della ragazza.

Chi è Barbara Berlusconi

Classe 1984, Barbara Berlusconi è la terzogenita di Silvio Berlusconi, la prima nata dal matrimonio con la seconda moglie Veronica Lario. Laureata con lode in Filosofia all’Università San Raffaele, è attualmente membro del consiglio di amministrazione Fininvest. Barbara ha cinque figli, tutti maschi: Alessandro ed Edoardo, avuti da Giorgio Valaguzza; Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto avuti dall’attuale compagno Lorenzo Guerrieri.