Testamento Berlusconi, l’eredità di Marta Fascina in pericolo? Le anomalie del testo

Brutte notizie per Marta Fascina. Per espressa volontà del compianto Silvio Berlusconi, la donna, sua ultima compagna di vita, dovrebbe ricevere in eredità 100 milioni di euro. Tuttavia, analizzando il testamento, sono risultate alcune anomalie che renderebbero l’atto impugnabile. Proprio al terzo documento che compone le ultime volontà del fondatore di Forza Italia – e che menziona i lasciati a Marta Fascina, al fratello Paolo Berlusconi, e Marcello Dell’Utri – sarebbero infatti presenti ben cinque difformità che potrebbero costare care (è il caso di dirlo) alla giovane deputata alla Camera.

Il testamento di Silvio Berlusconi

Il linguaggio giuridico è estremamente preciso: un mancato segno di punteggiatura, una piccola omissione o l’uso di un termine improprio possono annullare il valore di documenti molto importanti. Proprio come potrebbe succedere al testamento di Silvio Berlusconi. L’ex Cavaliere aveva redatto il lascito di proprio pugno poco prima di essere ricoverato lo scorso gennaio all’ospedale San Raffaele, ed era stata la sua ultima compagna Marta Fascina a consegnarlo al notaio Arrigo Rovedo lo scorso 5 luglio.

Fonte: IPA

Nel documento, registrato e pubblicato con il titolo “Testamento olografo”, il fondatore di Forza Italia aveva scritto nero su bianco, tra le altre cose, di voler lasciare alla donna che era al suo fianco prima di morire circa 100 milioni di euro. Ironia della sorte, proprio nella parte del testo autografo in cui si menziona la Fascina, sarebbero presenti ben cinque anomalie che potrebbero rendere l’atto impugnabile. Oltre alla somma destinata alla donna, nella sezione in questione si parla anche di 100 milioni da destinare a Paolo Berlusconi, e di 30 per Marcello Dell’Utri.

Le anomalie nel testo riguardo Marta Fascina

Il primo punto critico nel testamento riguarda l’assenza del nome del quinto figlio di Berlusconi, Luigi, sul documento. Una dimenticanza che potrebbe essere spiegata dalle precarie condizioni di salute in cui si trovava il Cavaliere al momento della stesura. Condizioni che potrebbero spiegare anche il secondo errore di Berlusconi, ovvero il fatto che abbia trascritto il nome del primo figlio come ‘Piersilvio’ e non ‘Pier Silvio’, come è invece registrato all’anagrafe.

La terza anomalia riguarda una frase presente nel testo. Silvio Berlusconi scrive infatti “ Se non dovessi tornare…”, ma il ricovero a cui faceva riferimento si è concluso con un ritorno nella sua dimora. Secondo vari pareri legali si tratta di una condizione sospensiva: “la volontà di Berlusconi è chiaramente subordinata al verificarsi dell’evento futuro e incerto (la morte in ospedale). Il rientro a casa avrebbe reso inefficaci quelle disposizioni. E dunque il legato per 230 milioni potrebbe essere messo in discussione” si legge sul Corriere.

Le altre incongruenze nel testo

Come annunciato, le anomalie riscontrate nel testamento sarebbero ben cinque. La terza riguarda i 100 milioni a Paolo Berlusconi, già contenuti in un atto del 5 ottobre 2020. Non è chiaro se il lascito a cui si fa invece riferimento nelle ultime volontà del Cavaliere sia da intendersi come aggiuntivo o meno. Infine, qualche ombra anche sulle consegne: dopo il ritorno di Silvio Berlusconi dal San Raffaele, il documento non è stato riposto nelle mani del notaio Roveda come gli altri, almeno non prima del 5 luglio.

Dalla famiglia Berlusconi non emergono al momento dichiarazioni in merito. E’ probabile che i figli di Silvio Berlusconi siano decisi a rispettare le volontà del defunto padre senza ricorrere ad azioni legali di nessun tipo.