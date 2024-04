Paolo Bonolis nonno per la terza volta e svela: “Sonia Bruganelli? Non ho deciso io”

Fonte: IPA Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Paolo Bonolis ha annunciato una importante novità della sua vita privata: sta per diventare nonno per la terza volta. Ha inoltre ammesso che non è stato lui a volere la separazione da Sonia Bruganelli, svelata pubblicamente un anno fa. A volere fortemente la rottura è stata l’opinionista de L’Isola dei Famosi che, a quanto pare, non provava più lo stesso sentimento nei confronti del suo ex marito.

Paolo Bonolis sta per diventare nonno per la terza volta

Si allarga la famiglia di Paolo Bonolis: in estate arriverà un’altra nipotina per l’amato volto Mediaset. “Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio”, ha detto il conduttore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il 62enne è già nonno di Theodore e Sebastian, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2022.

Il primo è il figlio di Martina Bonolis mentre il secondo è l’erede di Stefano. Entrambi i bambini vivono negli Stati Uniti con i rispettivi genitori. Paolo non ha chiarito da chi avrà la terza nipotina ma è probabile che sia di nuovo incinta Martina che, a differenza del fratello Stefano, è molto più riservata sui social network.

Stefano e Martina Bonolis sono i figli che Paolo Bonolis ha avuto dall’ex moglie, la psicologa americana Diane Zoller. Un matrimonio durato dal 1983 al 1988 e finito a causa di un tradimento del conduttore. “Ho capito di avere fatto una stupidaggine e l’ho detto, non è stato digerito, capisco l’intemperanza di lei”, ha confidato Bonolis.

Sonia Bruganelli ha lasciato Paolo Bonolis

Parlando della separazione da Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis ha chiarito che è stata l’autrice e produttrice tv a prendere questa decisione. E lui è stato costretto a subirla, provando ovviamente un profondo dolore. “L’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più?”.

Ha anche ammesso: “Per me non è stato facile, ma giusto”. Nonostante questo Paolo Bonolis ha fatto di tutto per trovare una certa armonia con la sua ex moglie, soprattutto per il bene dei tre figli in comune. Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati sposati dal 2002 al 2023 e hanno avuto Silvia, Davide e Adele, che sono legati ai genitori.

Già qualche mese fa, a Verissimo, Sonia Bruganelli aveva precisato che era stata lei a mollare Paolo Bonolis dopo oltre un ventennio insieme: “Non è stata una decisione di Paolo, lui l’ha solo dovuta accettare. “L’affetto tra di noi non finirà mai. Ci vorremmo sempre molto bene, ma le nostre strade stanno prendendo direzioni diverse”.

Nessun tradimento o una terza persona alla base della separazione ma solo un sentimento che nel corso del tempo si è trasformato e soprattutto per Sonia Bruganelli è diventato più amicizia che altro.

Ad un anno dal break up i due non hanno ancora trovato nuovi amori anche se la Bruganelli ha spifferato che “Quando io e Paolo ci siamo lasciati, si sono subito rifatte vive diverse “amiche” di Paolo: nessuna ha avuto remore, anche se mi conoscevano. Gli uomini hanno invece avuto più rispetto: tra loro c’è un maggiore cameratismo”.