Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli pagati per l’intervista sulla separazione? Tutta la verità

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ancora una volta al centro delle polemiche. Questa volta a far chiacchierare è l’intervista in cui l’ormai ex coppia annuncia la separazione dopo oltre venti anni di matrimonio. Una separazione spifferata da mesi dagli esperti di gossip ma sempre smentita dai diretti interessati. Almeno fino ad ora: il conduttore e l’opinionista del Grande Fratello Vip hanno deciso di dare l’annuncio ufficiale, ribadendo comunque la volontà di restare una famiglia unita e complice.

Secondo qualcuno la cover di Vanity Fair sarebbe stata profumatamente pagata a Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che avrebbero così monetizzato sulla loro rottura di cui si vociferava ormai da tempo. Un attacco gratuito che ha spinto la produttrice a fare chiarezza sulla vicenda, mettendo così a tacere le solite malelingue che più di una volta hanno messo becco sulla sua vita privata.

Quanto sono stati pagati Bonolis e Sonia Bruganelli per l’intervista sulla separazione?

Sonia Bruganelli ha postato tra le sue storie Instagram la copertina della rivista in cui ha confermato l’addio a Paolo Bonolis e precisato una volta per tutte: “Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio”. Dunque, nessun euro è stato intascato dall’ormai ex coppia per raccontare la fine del matrimonio, celebrato nel 2002.

La Bruganelli ha inoltre rimarcato il termine “ingente patrimonio”, che negli ultimi anni è stato al centro di svariate discussioni sui social network ma pure su giornali e piccolo schermo. Più volte, infatti, Sonia è stata aspramente criticata per la voglia di ostentare a tutti i costi la sua vita di lusso tra jet privati e borse griffate.

Perché si sono lasciati Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

È stata Sonia Bruganelli a lasciare Paolo Bonolis, perché “non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia”. Il conduttore ha pertanto ammesso: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere”.

Nonostante la separazione l’intenzione di Sonia Bruganelli è quella di mantenere con l’ex marito un rapporto cordiale. “Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”, ha spiegato l’ex signora Bonolis, che molto probabilmente non tornerà al GF Vip a settembre. Sonia vuole continuare con il suo lavoro dietro le quinte e dopo due anni accanto ad Alfonso Signorini è pronta a dire basta.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono conosciuti e innamorati alla fine degli anni Novanta. Lei all’epoca aveva appena 23 anni e stava muovendo i suoi primi passi in tv. Nel 2002 il matrimonio e la nascita di tre figli: Silvia, Davide, Adele. Bonolis ha alle spalle un altro divorzio, quello dalla psicologa americana Diane Zoeller, dalla quale ha avuto Stefano e Martina, che di recente l’hanno reso nonno.