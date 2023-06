“Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis”: l’indiscrezione di Fabrizio Corona

La notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha colpito tutti, in un modo o nell’altro. Una coppia solida, un legame splendido, un rapporto che non ha paura di rinnovarsi e di reinventarsi, anche se l’amore, ormai finito, si è trasformato in un affetto profondo. Nonostante l’intervista (completa) rilasciata a Vanity Fair, sono molte le indiscrezioni, tra cui una condivisa da Fabrizio Corona, secondo il quale Sonia Bruganelli avrebbe tradito Paolo Bonolis.

“Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis”: le parole di Fabrizio Corona

Dalla crisi fino alla separazione: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono detti “addio”, ma non in modo definitivo. Contrariamente ad altre coppie, che cedono spesso alle lotte e alle guerre in tribunale, Bruganelli e Bonolis hanno cercato di conservare la parte più bella del loro rapporto, preservandola dal chiacchiericcio, dall’odio. Sono una famiglia, e ci vuole coraggio a mettere un punto a una storia senza dimenticare il libro in soffitta.

Naturalmente, quando si è al centro del gossip, sono tante le indiscrezioni e le notizie che si susseguono, talvolta in modo incontrollato. Una in particolare, infatti, è stata condivisa da Fabrizio Corona sul suo canale Telegram. Stando a quanto pubblicato, infatti, Sonia Bruganelli avrebbe tradito Paolo Bonolis, circa vent’anni fa, con un collega intimissimo e “in modo clamoroso”.

Fabrizio Corona non ha aggiunto null’altro, promettendo in ogni caso la rivelazione di nuovi “scoop”. A questo punto è doveroso sottolineare nuovamente che si tratta di un’indiscrezione. Inoltre, conosciamo bene la Bruganelli: spesso è intervenuta in prima persona per smentire determinati “gossip”, mettendo a tacere qualsiasi ulteriore illazione. Ed è probabile che sarà così anche per questa volta, come per la separazione, anticipata da Dagospia e poi confermata in un’intervista su Vanity Fair.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, perché si sono separati

“Non è stato facile ma lentamente qualcosa si è rotto, o meglio è cambiato. Perché in fondo, anche se talvolta non vogliamo ammetterlo, qualsiasi rapporto, anche il più intenso e romantico, nel corso del tempo muta e si evolve in un senso come nel suo opposto”, ad annunciare la separazione sono stati Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, in modo congiunto.

Nessuna fredda dichiarazione, o annuncio su Instagram. Lo hanno fatto, invece, con una lunga intervista a Vanity Fair, faccia a faccia, senza alcun rancore o paura, togliendosi qualsiasi sovrastruttura di dosso. “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”.

Tutto in nome dei figli, naturalmente, della famiglia che hanno costruito, dell’amore che c’è stato. Il rispetto verso questi aspetti ha permesso a Bonolis e alla Bruganelli di trovare un modo di separarsi senza causare troppo dolore. “Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”, nel corso dell’intervista, inoltre, hanno precisato questo ulteriore dettaglio. Del presunto tradimento, non ci sono almeno per il momento conferme o smentite. Ma siamo certe che la Bruganelli interverrà, mettendo un punto anche a questa indiscrezione. Come è giusto che sia.