Can Yaman, Daydreamer rivoluzionato e l’amico turco parla di Diletta Leotta

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

L’amico turco di Can Yaman fa una rivelazione su Diletta Leotta, mentre Daydreamer cambia ancora una volta programmazione. Novità in vista per l’attore che ha conquistato il cuore dei fan italiani e nell’ultimo periodo è finito al centro dei gossip per un presunto flirt con la conduttrice sportiva.

Dopo gli indizi e la richiesta di Yaman di rispettare le sue scelte e rimanere in silenzio, il settimanale Nuovo ha intervistato un amico del divo. Vive a Istanbul e preferisce rimanere nell’anonimato. “Il loro flirt è nato sui social e ora i due sono molto coinvolti”, ha svelato. Tutto sarebbe iniziato da alcuni Like di Can alle foto di Diletta e in breve tempo i due si sarebbero trovati a parlare. In seguito avrebbero scoperto di avere alcuni amici i comune e si sarebbero incontrati. La love story starebbe procedendo a distanza, con l’attore e la conduttrice impegnati a inviarsi messaggi in codice tramite i social.

Yaman, che sarà ospite della prossima puntata di C’è Posta per Te, tornerà presto in Italia dove ha molti progetti. Dopo lo spot con Claudia Gerini, dovrebbero iniziare le riprese del remake di Sandokan in cui reciterà accanto a Luca Argentero, Alessandro Preziosi e, con molta probabilità, Alessandra Mastronardi. L’attrice, reduce dal successo dell’Allieva con Lino Guanciale, sarebbe stata scelta per interpretare Marianna, la perla di Labuan e grande amore di Sandokan.

Nel frattempo Daydreamer – le ali del sogno, soap che ha regalato il successo a Can, si prepara ad affrontare una piccola rivoluzione. Non andrà più in onda in prima serata, ma il pomeriggio. La serie tv, in cui Yaman veste i panni di un affascinante fotografo innamorato di Demet Ozdemir, a partire dal 25 gennaio verrà trasmessa dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale Cinque al post de Il Segreto. Le puntate ancora inedite della soap opera spagnola saranno disponibili la domenica pomeriggio dalle 14.20 prima della puntata di Domenica Live di Barbara D’Urso e in contemporanea con Domenica In di Mara Venier, in onda su Rai Uno.