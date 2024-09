Fonte: IPA L'attore turco Can Yaman

La produzione di Sandokan è stata decisamente ambiziosa. La Rai punta molto sul progetto che vede protagonista Can Yaman che, in termini estetici, si sposa decisamente bene con l’amatissimo personaggio creato da Emilio Salgari.

Le riprese hanno avuto fine e sul profilo Instagram ufficiale di RaiPlay è stato pubblicato un video backstage, che ha inizio proprio con l’assoluto protagonista della miniserie, che si mostra in costume e ben truccato, come se stesse per andare in scena. Ecco cosa sappiamo dello show.

Sandokan la serie, cosa sappiamo

Can Yaman è un personaggio pubblico molto chiacchierato. L’attore si è infatti spesso ritrovato al centro di news di gossip. Basti pensare alla presunta “eccessiva alchimia” sul set di Viola come il mare con la protagonista Francesca Chillemi. Di lui si è anche detto che avrebbe reso il clima sul set di Sandokan un po’ più complicato del dovuto, ma ciò non traspare affatto dal video backstage.

Tanta serenità ed emozione, per una parte che potrebbe davvero consacrare l’attore turco una volta per tutte. Per quanto, considerando il ruolo, lui sia la star del progetto, il cast brilla anche grazie ad altre presenze di spicco. Spazio per Alessandro Preziosi, ad esempio, così come Ed Westwick (per un’intera generazione sarà sempre Chuck Bass).

La Rai ha fornito un bel po’ di informazioni nel video backstage, a partire dalle tempistiche. Per completare la serie di Sandokan sono serviti più di quattro mesi di riprese. Cast e troupe si sono spostati attraverso differenti location. Qui hanno trovato spazio più di 3mila figurazioni.

Sotto l’aspetto degli investimenti, tanto è stato messo sul piatto per riuscire a vantare un ledwall panoramico da ben 300 mq. I viaggi in mare promettono dunque d’essere molto realistici. Sotto quest’aspetto un grande contributo sarà dato inoltre dal fatto d’aver costruito ben 3 navi d’epoca da zero. Il tutto con oltre 500 addetti ai lavori coinvolti.

Sandokan, quando esce

Il video pubblicato da RaiPlay è stato accolto in maniera eccellente. I fan di Can Yaman e, in generale, delle fiction Rai, non vedono l’ora di poter apprezzare Sandokan. In tanti si chiedono quando uscirà e, purtroppo per loro, ci sarà ancora da attendere.

A fornire informazioni in merito è stata Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. A inizio settembre ha infatti svelato la data d’uscita in un’intervista concessa a Ciak Magazine: “Finiremo la post-produzione in primavera e sarà sicuramente una novità del palinsesto autunnale 2025”.

Considerando la complessità del progetto, la fase di post-produzione sarà tutt’altro che breve. I fan dovranno dunque pazientare per un intero anno. Chi apprezza Can Yaman, però, avrà modo di rivederlo nei panni di Francesco Demir, nella fiction Viola come il mare. Questa è giunta alla terza stagione e debutterà su Canale 5 nella primavera del 2025.

Niente da fare, invece, per una sua presenza (sperata da molti) al Festival di Venezia. L’attore non ha vinto il premio Kinèo ed è lontano dall’Italia proprio a causa dello spostamento delle riprese di Sandokan. Non è da escludere, però, che la serie venga presentata proprio durante l’attesissimo evento nel 2025.