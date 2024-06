Viola come il mare, la terza stagione si farà. Ma ci sarà da attendere

La terza stagione della serie con Francesca Chillemi e Can Yaman è confermata: tutti i dettagli della messa in onda

Fonte: Ansa Francesca Chillemi

Grandi notizie per i fan di una delle serie più amate dal pubblico: Viola come il mare 3 si farà. L’ufficialità è arrivata da Pier Silvio Berlusconi che, durante la conferenza stampa del 5 giugno a Cologno Monzese, ha confermato che la terza stagione della fiction andrà in onda. Il progetto è già in cantiere, ma ci sarà da attendere: le riprese inizieranno infatti nel 2025, mentre la messa in onda è in programma per il 2026.

Viola come il mare 3 si farà: c’è l’ufficialità

La seconda stagione di Viola come il mare si è appena conclusa e i fan sono già in trepidazione: vogliono conoscere le sorti dei due protagonisti, Viola e Francesco, interpretati rispettivamente da Francesca Chillemi e Can Yaman. Gli ottimi ascolti ottenuti dalla fiction – sia in termini di share che di visualizzazioni online – hanno convinto Pier Silvio Berlusconi ad annunciare la messa in onda della terza stagione della serie, che è già in lavorazione.

L’amministratore delegato di Mediaset ha quindi dato una splendida notizia ai fan: le avventure di Viola Vitale dell’ispettore capo Francesco Demir non sono finite. A confermare la novità anche l’head writer di Lux Vide, Elena Bucaccio, che in un’intervista a Fanpage.it ha svelato che le riprese avranno inizio nella primavera del 2025, il cast tornerà sul set tra maggio e giugno.

“Ci saranno nuovi conflitti perché il lieto fine esiste solo nei film da 100 minuti, noi facciamo serie composte da più stagioni. Raccontiamo vite vere in cui si risolve un tema e se ne apre un altro. Quindi apriremo un nuovo tema nella terza stagione. Le nuove puntate oscilleranno tra questo continuo desiderare e avere paura”, ha raccontato la sceneggiatrice.

A quanto pare, sempre stando alle dichiarazioni della sceneggiatrice, Can Yaman è confermato, anche se dovrà incastrare gli impegni sul set di Sandokan.

Viola come il mare, come finisce la seconda stagione

Il finale di stagione di Viola come il mare ha tenuto incollati gli spettatori allo schermo, senza deluderne le aspettative.

Nell’emozionante finale della seconda stagione non sono mancate le emozioni; Turi è al centro di un’indagine d’omicidio dopo il ritrovamento del corpo di Davide, vittima di una sparatoria. Il collega di Francesco Demir ritrova la pistola e Viola Vitale inizia a sospettare che proprio lui possa avere il movente chiave per l’omicidio a sangue freddo, spinto dalla gelosia per la sua storica fiamma Camila.

Movente che non convince Francesco, che indaga per scoprire la verità e scagionare l’amico. Nel frattempo, Viola e Demir hanno un confronto: mentre l’ispettore confessa alla giornalista di non aver mai smesso di amarla e di essere pronto a costruire una famiglia con lei. Francesco dichiara tutto il suo amore a Viola e i due si baciano: “La mia vita non esiste senza la tua. Voglio stare con te, oggi e per sempre”.

Nel frattempo però lei ha finalmente trovato suo padre e, dopo qualche remora, ha accettato di scoprire cosa ha da dirle: l’uomo, che le ha trasmesso la sinestesia, le svela che la malattia degenerativa può portare a gravi problemi di salute.