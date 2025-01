Can Yaman lascia Viola come il mare: l’attore non sarà nella terza stagione

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Francesca Chillemi e Can Yaman sono i protagonisti di Viola come il mare

Ennesima tegola per Mediaset. Can Yaman ha deciso di lasciare Viola come il mare, una delle serie di maggior successo dell’azienda di Cologno Monzese. Così di successo da spingere i dirigenti del Biscione a riconfermare la fiction con una terza stagione che però, a quanto pare, ora dovrà fare a meno del suo protagonista maschile, l’aitante ispettore Francesco Demir.

Perché Can Yaman lascia Viola come il mare

A lanciare lo scoop Dagospia: “L’attore Can Yaman ha deciso di mollare la fiction Mediaset Viola come il mare. La terza stagione è alle porte ed è stata ufficializzata dal Biscione che ora ha un problema da risolvere. La serie ha ottenuto numeri importanti su Mediaset Infinity, chi prenderà il suo posto?”.

Il portale non chiarisce i motivi dell’addio ma è probabile che Yaman abbia deciso di dedicarsi ad altri progetti. Del resto l’attore 35enne è molto richiesto non solo in Italia ma anche in Turchia e Spagna e la voglia di mettersi alla prova con nuove ed entusiasmanti sfide è sempre forte.

Non sono da escludere, però, le frizioni con Francesca Chillemi, la protagonista femminile di Viola come il mare. Qualche tempo fa si parlò di una liaison, mai confermata ma neppure smentita, tra i due. Poi un brusco allontanamento, con tanto di screzio via social che lasciò di stucco i fan. In un’intervista l’ex Miss Italia disse che Can Yaman era stato stregato dal personaggio di Viola.

Dichiarazione che infastidì parecchio Yaman, che su Instagram precisò con fare stizzito: “Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Semmai il contrario”. E dato che nell’articolo si diceva “Ecco che cosa ci ha rivelato”, l’attore ha aggiunto: “Comunque non ha rivelato niente, forse ha schivato…”. Subito dopo il defollow alla collega, con la quale non tornerà a lavorare tanto presto.

Chi sostituisce Can Yaman nella terza stagione di Viola come il mare

Per il momento non è chiaro chi prenderà il posto di Can Yaman in Viola come il mare 3. Per Mediaset (e Lux Vide, che produce la serie) non sarà facile trovare un sostituto all’altezza: il turco è tra i più amati del piccolo schermo e la relazione tra Francesco Demir e Viola ha inevitabilmente fatto sognare un po’ tutti. Una storia tanto appassionante quanto tormentata.

Una decisione dovrà però essere presa in fretta visto che le riprese della terza stagione inizieranno nella primavera di quest’anno, tra maggio e giugno. La messa in onda su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Infinity) è invece prevista per il 2026. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, aveva parlato con entusiasmo del successo di questo progetto.

Come anticipato da una delle sceneggiatrici della serie in un’intervista a Fanpage, nelle future puntate “ci saranno nuovi conflitti perché il lieto fine esiste solo nei film da 100 minuti, noi facciamo serie composte da più stagioni”. E poi: “Raccontiamo vite vere in cui si risolve un tema e se ne apre un altro. Quindi apriremo un nuovo tema nella terza stagione. Le nuove puntate oscilleranno tra questo continuo desiderare e avere paura. Ecco, la trama si snoderà tra desiderio e paura”.