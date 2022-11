Francesca Chillemi e Can Yaman, dal feeling al gelo: il gesto che delude i fan

Fonte: Getty Images Venezia, Can Yaman conquista il Lido e dimentica Diletta Leotta

Tra Francesca Chillemi e Can Yaman pare sia calato il gelo, e sono stati i fan ad accorgersi di questo cambiamento. I due attori, protagonisti della serie Viola come il mare, che è stato un grande successo su Canale 5, si sono tolti il segui su Instagram non appena è andata in onda l’ultima puntata. Eppure, nei mesi scorsi, per la promozione della fiction, erano apparsi molto vicini, per alcuni anche troppo, tanto da far sospettare un flirt tra di loro. Tutto finito? Era solo una mossa promozionale o è davvero accaduto qualcosa tra i due interpreti?

Francesca Chillemi e Can Yaman: il presunto flirt

Chi segue le pagine di cronaca rosa e si è appassionato alla fiction Viola come il mare, ha inevitabilmente sognato per il legame palpabile tra Francesca Chillemi e la star turca Can Yaman. Un’amicizia, che loro non hanno mai celato e che, anzi, è cresciuta notevolmente a fine riprese, durante il tour promozionale della serie targata Mediaset.

Tanto da far partire un gossip inaspettato: tra i due attori c’è del tenero, non solo stima e affetto. A lanciare la bomba era stato Alfonso Signorini tra le pagine di Chi, con le foto dei due che lasciavano un appartamento, presunta alcova d’amore. Ma Francesca e Can non hanno dato nessuna rilevanza alla notizia, lasciando cadere così il presunto flirt tra le voci da dimenticare.

Anche perché, l’attrice è legata sentimentalmente all’imprenditore Stefano Rosso dal 2014, e la coppia ha un figlio, Rania. Insomma, fatto sta che i rumors non si sono placati, anzi, hanno portato a una serie di teorie da parte dei fan e dei giornali su questa “amicizia speciale”.

Cosa hanno scoperto i fan: il retroscena tra Francesca e Can

Il mistero si è infittito nelle scorse ore quando, i fan di entrambi, hanno notato che i due attori hanno smesso di seguirsi su Instagram. Andata in onda l’ultima puntata di Viola come il mare, Francesca e Can hanno tagliato i ponti, almeno sui social, interrompendo bruscamente il presunto flirt.

Se il destino di una seconda stagione per la fiction, sembra, scusate il gioco di parole, “in alto mare”, sono tante le ipotesi che stanno prendendo forma. Quella più sensata parla semplicemente di “obblighi contrattuali“: i due avrebbero calcato un po’ la mano sulle effusioni pubbliche, per promuovere al meglio la serie, niente che non abbiamo già visto in passato. Non dimentichiamo che, per molti, la stessa love story tra Can Yaman e Diletta Leotta non è mai stata vera, ma solo una trovata pubblicitaria.

Qualcuno invece sostiene, in maniera ugualmente credibile, che la Chillemi, stanca del gossip che minava la sua relazione storica, abbia deciso di interrompere ogni rapporto con l’attore turco. O ancora, in caso il flirt fosse vero, si ipotizza una brusca rottura tra i due, che ha portato a questa decisione.

I diretti interessati continuano, giustamente, a non parlarne, perché se una semplice azione sui social scatena tutto questo, figuriamoci una dichiarazione o smentita ufficiale. Francesca Chillemi, intanto, è tornata al lavoro, sul set della nuova stagione di Che Dio ci aiuti, l’ultima con Elena Sofia Ricci.