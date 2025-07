Viola come il mare, Rodrigo Guirao al posto di Can Yaman

Getty Images Rodrigo Guirao

Svolta a Viola come il mare. Nella terza stagione della fortunata serie Mediaset non ci sarà più Can Yaman, che ha deciso di lasciare il personaggio di Francesco Demir per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. E così nelle prossime puntate della fiction, accanto alla protagonista Francesca Chillemi, ci sarà un altro affascinante attore: Rodrigo Guirao.

Rodrigo Guirao è il nuovo protagonista di Viola come il mare

Rodrigo Guirao prenderà il posto di Can Yaman in Viola come il mare 3. Non è chiaro al momento se il suo sarà un ruolo nuovo di zecca o se ci sarà un recasting dell’amato Francesco Demir. Al momento le riprese, la cui trama è rigorosamente top secret, sono slittate per via della gravidanza di Francesca Chillemi. L’ex Miss Italia non sta affrontando una gestazione facile e i medici le hanno imposto riposo assoluto.

Il parto è previsto per fine settembre: probabile dunque che la Chillemi tornerà ad indossare i panni di Viola Vitale in autunno inoltrato (la messa in onda quasi sicuramente sarà a metà 2026). E Guirao potrà approfittarne per ripassare l’italiano visto che l’attore è nato e cresciuto in Argentina. Ma ha già avuto modo di lavorare in Italia in passato. Il suo è infatti un gradito ritorno nella tv del Belpaese.

Dove abbiamo già visto Rodrigo Guirao

Rodrigo Guirao è stato il protagonista di Terra Ribelle, una delle tante fiction di successo di Cinzia TH Torrini trasmessa su Rai 1 tra il 2010 e il 2012. In quel periodo ha lavorato anche nella miniserie La certosa di Parma con Alessandra Mastronardi dove il bel sudamericano ha fatto discutere per le sue scene senza veli.

Nel suo lungo curriculum, poi, tante altre serie argentine, come Violetta e Il mondo di Patty, molto amate in Italia. Di recente si è fatto conoscere anche in Spagna, grazie alla serie tv La encrucijada, che sta riscuotendo un buon successo. Ora una nuova sfida tutta italiana, indubbiamente stimolante per Guiaro, nato nel 1980 a Vicente López, nella provincia di Buenos Aires.

La vita privata di Rodrigo Guirao

Rodrigo Guirao è cresciuto in un ambiente familiare caratterizzato da unità e capacità di superare le difficoltà. Dopo aver perso il padre all’età di 11 anni, ha assunto un ruolo protettivo con i suoi fratelli Gonzalo, il suo gemello, e Ramiro. La nonna è sempre stato un grande supporto, soprattutto agli inizi della sua carriera.

Prima di affermarsi come attore, Rodrigo si è dato da fare nel mondo della moda. Il suo fisico e il suo carisma hanno attirato l’attenzione fin da giovane, aprendogli le porte della carriera di modello sia in patria che all’estero. Le passerelle lo hanno portato in Italia e in Messico. In seguito, ha deciso di concentrarsi sui set cinematografici e televisivi, un cambiamento naturale e quasi inevitabile.

E la vita privata? Dal 2024 Rodrigo, che è finito anche nella classifica dei 50 uomini più belli al mondo, è fidanzato con la giovane attrice e presentatrice spagnola Arianna Aragon, figlia della moglie di Carlos Sobera, uno dei volti tv più noti della televisione iberica.