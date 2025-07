Olivia Rodrigo, tutto quello che c’è da sapere sulla star in concerto a Milano

IPA Olivia Rodrigo in concerto a Milano

Giovane, carismatica e con uno stile unico nel suo genere: Olivia Rodrigo è una delle icone musicali della Gen Z, e si appresta a conquistare Milano con un attesissimo concerto il 15 luglio. Il conto alla rovescia è già partito.

Olivia Rodrigo, chi è la beniamina della Gen Z

Ex bambina prodigio, Olivia Rodrigo ha debuttato giovanissima nel mondo dello spettacolo recitando nelle serie Disney Bizaardvark e High School Musical: The Musical- La serie. Il suo rapporto con l’arte, tuttavia, non è sempre stato idilliaco: nata in California da padre di origini filippine e madre di origini tedesche e irlandesi, si è avvicinata alla musica per volontà del papà, che le imponeva da piccola di prendere lezioni di pianoforte. Nonostante l’iniziale esitazione, Olivia si appassionerà talmente tanto alle sette note da affiancare anche lo studio della chitarra iniziando, a soli 12 anni, a comporre i primi testi: sono infatti soprattutto le parole, intime e autentiche riflessioni personali, il tratto distintivo della sua musica.

Il successo arriva nel 2021 con la pubblicazione del singolo Drivers License, un vero e proprio terremoto nelle classifiche internazionali: il brano raggiunge la vetta della prestigiosa Billboard Hot 100, e diventa la canzone più veloce di sempre a superare i 400 milioni di stream su Spotify. Trainato dal successo del singolo, esce quindi il primo album dell’artista, Sour, di cui fa parte anche il singolo Deja Vu. Non solo le classifiche di vendita, ma anche la critica incorona Olivia regina della musica pop: nel corso della 64esima edizione dei Grammy Awards, Sour vince nella categoria di Miglior album pop, e la cantautrice si aggiudica altri due premi come Miglior nuova artista e Miglior performance pop solista per Drivers License.

Il secondo disco, Guts, viene invece pubblicato nel 2023, ed è anticipato dal singolo Vampire: anche questo brano, un’intensa e struggente ballad pop, raggiunge la vetta delle classifiche mondiali, confermando il talento della Rodrigo.

Olivia Rodrigo, la voce di una generazione

Insieme a Billie Eilish, Olivia Rodrigo è considerata “la voce” della Generazione Zeta, poiché nei suoi brani ne canta con grande lucidità fragilità a preoccupazioni. Tra i temi a lei più cari ci sono quelli delle relazioni tossiche, della crisi d’identità adolescenziale e della vulnerabilità emotiva.

Proprio in merito ai suoi coetanei, spesso tacciati di vittimismo, ha spiegato in più occasioni: “Non si dice sempre che siamo tutti tristi, o qualcosa del genere? Io invece sono davvero orgogliosa della mia generazione e di come le persone si siano unite e abbiano smesso di sopportare le cavolate che per anni si sono semplicemente accettate”.

Olivia Rodrigo, il concerto a Milano

Olivia Rodrigo è una delle protagoniste più attese degli I-DAYS di Milano, e salirà sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro il 15 luglio. Lo show vedrà la 22enne artista esibirsi sulle note dei suoi più grandi successi e, in base alle sue recenti esibizioni, la scaletta del concerto potrebbe essere la seguente: